Entris Banking hat neu den Digital Workplace Service der Inventx im Einsatz

Gümligen/Chur – Die Inventx AG, Digitalisierungs- und IT-Partnerin führender Schweizer Banken und Versicherungen, hat bei Entris Banking hochmoderne und integrierte Workplace-Services eingeführt.

In etwas mehr als einem Jahr konnte die Transformation der Arbeitsplatzinfrastruktur der Finanzdienstleisterin für mittlere und kleine Banken in die hochsichere und cloudbasierte Inventx-Umgebung abgeschlossen werden. Entris Banking setzt vollumfänglich auf Microsoft 365 und SharePoint, was mit optimierter Zusammenarbeit durch neue moderne Kommunikationskanäle einhergeht.

Entris Banking erbringt Finanzdienstleistungen für kleine und mittlere Schweizer Finanzinstitute, darunter u. a. Giroorganisation und Zahlungsverkehr, die Bewirtschaftung von Bankomaten oder Risiko- und Regulierungsmanagement. Mit über 70 Mitarbeitenden und einer Banklizenz sorgt Entris Banking durch Volumenbündelung, Standardisierung und Unterstützung in bankfachlichen Fragen für gesteigerte Wirtschaftlichkeit und Profitabilität der Banken innerhalb der Entris-Gruppe sowie weiterer angeschlossener Finanzinstitute.

Stabile, hochperformante und flexible Zusammenarbeitsprozesse

Mit dem Entscheid für die Digital Workplace Services der Inventx wurde die Entris-IT-Infrastruktur in die hochsicheren Rechenzentren von Inventx migriert und der digitale Arbeitsplatz in der Multi-Cloud neu aufgebaut. Die Einführung der Microsoft365-Services ermöglicht stabile, hochperformante und flexible Zusammenarbeitsprozesse. Die ca. 180 Endgeräte sind durch das Zero-Trust-Framework optimal geschützt, und Self-Service-Funktionen reduzieren den betrieblichen Aufwand. Seit dem Go-Live wird die Infrastruktur als Managed Service betrieben, wobei Public-Cloud-Ressourcen für die Effizienz der Microsoft-Dienste genutzt werden und die Sicherheit von Daten und Anwendungen in der geschützten Private-Cloud gewährleistet ist.

Pascal Baumgartner, CEO & Leiter Support bei Entris Banking, freut sich über die neue Lösung: «Mit den Digital Workplace Services von Inventx kann sich Entris Banking auf ihr Kerngeschäft fokussieren. Die Begleitung der Transformation war sehr professionell und kundenorientiert, so dass die Einführung planmässig und reibungslos erfolgte.»

Fabio Cortesi, Leiter Technology Services und Mitglied der Geschäftsleitung der Inventx, ergänzt: «Wir sind stolz auf die starke Partnerschaft mit Entris Banking und darauf, wie unsere Workplace-Lösung die täglichen Arbeitsprozesse vereinfacht. Unsere Technologie ermöglicht es den Mitarbeitenden von Entris Banking, sich sofort und effizient ihrer Arbeit zu widmen, so dass sie sich voll auf ihre Kunden konzentrieren können. Wir freuen uns darauf, gemeinsam diesen Weg der Innovation und Effizienz fortzusetzen.»

Gerade kürzlich ist auch die Valiant Bank mit Digital Workplace Services der Inventx live gegangen. Inventx kombiniert technologisches mit branchenspezifischem Know-how, wovon die Finanzinstitute beim Einsatz der digitalen Arbeitsplätze profitieren. (Investis/mc)