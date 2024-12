Equinix ernennt Bruce Owen zum President für Europa, den Nahen Osten und Afrika

London -Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), das globale Unternehmen für digitale Infrastruktur, hat Bruce Owen, der seit über vierzehn Jahren bei Equinix tätig ist, zum President für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) ernannt. In dieser Funktion wird Owen für das Management, die Strategie und den Wachstumsplan von Equinix in der EMEA-Region verantwortlich sein, um die Anforderungen von Kunden und Partnern in der sich schnell verändernden technologischen Landschaft von heute zu erfüllen.

Die digitale Technologie, die Rechenzentren und Interconnections, die sie untermauern, sind der Schlüssel zum Erfolg und zur Zukunft von Volkswirtschaften auf der ganzen Welt. Owen wird weiterhin die regionale Strategie umsetzen, die mit der Vision der Kunden von Equinix übereinstimmt, und sich gleichzeitig an die einzigartigen Herausforderungen und Chancen des EMEA-Marktes anpassen.

Owen tritt die Nachfolge von Eugene Bergen an, der Anfang 2024 in den Ruhestand ging, nachdem er seit 2019 als President der EMEA-Region tätig war. Owen wird in London ansässig sein und direkt an den Chief Business Officer Jon Lin berichten.

Zur Ernennung von Bruce Owen zum EMEA President sagt Jon Lin, Chief Business Officer bei Equinix: «Bruce ist seit 2010 eine aussergewöhnliche Führungspersönlichkeit bei Equinix und hat durch seine Arbeit in Grossbritannien und den USA Wachstum, Innovation und kulturellen Einfluss vorangetrieben. Von der Leitung von Corporate FP&A über die Gründung unseres Global Community & Belonging Teams bis hin zur Gründung der Equinix Foundation waren seine Beiträge entscheidend. Bruce hat sich in seiner Rolle als UK Managing Director hervorgetan, indem er das regionale Wachstum vorangetrieben, starke Partnerschaften mit Regierungen und Gemeinden geschmiedet und unsere Präsenz in der Region verstärkt hat. Ich bin zuversichtlich, dass Bruce als President EMEA unsere Teams inspirieren, das Unternehmen zu neuen Höhen führen und die Zukunft unserer Branche weiter gestalten wird.»

Bruce Owen, President EMEA, Equinix: «Ich bin unglaublich stolz darauf, als President EMEA zu fungieren. Diese Region ist für unser Unternehmen von entscheidender Bedeutung, denn globale und lokale Kunden digitalisieren und expandieren schnell über unsere Plattform. Mit unserem aussergewöhnlichen EMEA-Team werden wir unvergleichliche Dienstleistungen anbieten, um die digitale Transformation unserer Kunden zu beschleunigen. In der dynamischen Welt der Technologie und der Rechenzentrumsbranche ist Innovation nicht mehr optional, sondern unerlässlich. In EMEA nehmen wir den Wandel an, stärken unsere Teams und schmieden Partnerschaften, um das Wachstum voranzutreiben und die Zukunft zu gestalten.»

Equinix-Veteran Bruce Owen kam 2010 als Mitglied des EMEA-Teams für Unternehmensentwicklung und Finanzen zum Unternehmen. Im Jahr 2013 zog er nach Kalifornien und übernahm verschiedene globale Führungsaufgaben innerhalb des Unternehmens, darunter die Leitung des Corporate Financial Planning and Analysis Teams, die Funktion des Chief of Staff des CEO und die Funktion des VP of Business Operations and Instrumentation. Ausserdem baute er das Global Community & Belonging Team auf, das die Equinix Foundation aufbaute und ins Leben rief. Im Jahr 2023 wurde er zum Managing Director für Grossbritannien ernannt, dem grössten Markt von Equinix in der EMEA-Region, der 14 Standorte von London bis Manchester umfasst und in jenem Jahr mehr als ein Viertel des Umsatzes der Region ausmachte. (Equinix/mc/hfu)