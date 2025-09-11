Ericsson ernennt Kenneth Ong zum Country Manager Schweiz

Bern – Ericsson freut sich, Kenneth Ong ab dem 1. September 2025 als Country Manager von Ericsson Schweiz zu begrüssen. Mit Sitz in Bern verantwortet Ong die Zusammenarbeit von Ericsson mit Swisscom sowie weiteren Mobilfunknetzbetreibern, öffentlichen Institutionen und Unternehmenskunden in der Schweiz. Zuvor leitete Kenneth Ong den Bereich Key Accounts. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Andrea Missori, Head of Customer Unit South Europe & Eurasia bei Ericsson.

Andrea Missori: «Kenneth Ong verfügt über umfassende Expertise und ein tiefes Verständnis des Schweizer Marktes. Dank seiner langjährigen Erfahrung im Key Account Management und seiner nachweislichen Erfolge in kundenorientierter Führung ist er bestens positioniert, die Partnerschaften von Ericsson mit den Kommunikationsdienstleistern der Schweiz zu stärken und weiteres Wachstum voranzutreiben.»

Kenneth Ong: «Ich freue mich sehr, weiterhin mit unserem hervorragenden Team bei Ericsson Schweiz zusammenzuarbeiten und die neue Aufgabe als Country Manager zu übernehmen. Mein Fokus liegt darauf, Ericssons Position im Schweizer Markt weiter zu stärken. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir die Digitalisierung in der Schweiz vorantreiben und Mehrwert für Unternehmen, Konsumenten und die Gesellschaft schaffen.»

Kenneth Ong ist seit 18 Jahren in der Telekommunikationsbranche tätig und seit sechs Jahren bei Ericsson. Nach seinem Einstieg als Purchasing Manager bei Swisscom durchlief er verschiedene Positionen im Key Account und Commercial Management bei Telefónica und Huawei in der Schweiz, bevor er 2019 als Senior Account Director zu Ericsson wechselte.

Kenneth Ong studierte Supply Chain Management und Betriebswirtschaft und absolvierte einen Executive MBA an der Kalaidos Fachhochschule Schweiz. Der 47-jährige Schweizer ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt im Kanton Solothurn. (Ericsson/mc/hfu)