Erstes Google-Anthos-Projekt der Schweiz: ti&m baut mit der Stadt Zürich eine neue Container-Management-Plattform

Zürich – Als erster Schweizer Anthos-Partner von Google Cloud hat ti&m zusammen mit der OIZ, der Organisation und Informatik der Stadt Zürich, in weniger als einem Jahr eine Container-Management-Plattform für den Betrieb von modernen Anwendungen für die Stadt Zürich aufgebaut.

Die hybride Multi-Cloud-Kubernetes-Plattform ermöglicht die Einbindung und den sicheren, flexiblen und bedarfsgerechten Betrieb von Applikationen in den lokalen «On-premise»-Rechenzentren der Stadt Zürich. Auf Basis von Google Anthos wurde so eine moderne Plattform geschaffen, die die langfristigen Anforderungen an den Betrieb der internen und externen Applikationen erfüllt. Die erste Ausbaustufe umfasste neben der Konzeption und einem ersten «Proof of Concept» den Aufbau einer Labor- und einer Produktionsumgebung, die Integration der relevanten Umsysteme der OIZ sowie die Einführung einer Container Registry und eines CI/CD Setups. Über die Realisierung weiterer Ausbaustufen wie Business Automation, Serverless Computing oder NoSQL-Datenbanken sind die Partner im Gespräch. Es ist das erste Anthos-Projekt in der Schweiz und das grösste Projekt für die öffentliche Verwaltung im Wirtschaftsraum Europa-Arabien-Afrika.

«Die Container-Management-Plattform vereinfacht der OIZ den Umgang mit der städtischen Applikationslandschaft und ermöglicht uns, neue Anwendungen automatisiert als Self-Service in Betrieb zu nehmen, sei dies durch interne Teams oder externe Lieferfirmen. Dank der Kubernetes-Basis ergibt sich ein grosses Spektrum an einsetzbarer Software und Technologien. Die Lösung ist ein wertvolles Instrument, um die Digitalisierung in der Stadt Zürich weiter zu beschleunigen», sagt Andreas Németh, Direktor der OIZ.

Thomas Wüst, CEO ti&m ergänzt: «Die Herausforderungen der OIZ sind typisch für eine grosse Verwaltungsorganisation mit heterogenen IT-Landschaften und diversen Anforderungen. So konnte der Kunde neben unserer Erfahrung und Expertise aus zahlreichen Projekten vor allem auch von unserer Partnerschaft mit Google Cloud profitieren».

Kundenevent mit ti&m, Google Anthos und der OIZ

Am 27. September stellt ti&m im Hauptgebäude von Google an der Zürcher Europaallee zusammen mit der OIZ die innovative Lösung vor. Experten erklären die technologischen Besonderheiten des Projekts und zeigen, welche neuen Möglichkeiten sich durch die hybride Multi-Cloud-Plattform für die Stadt Zürich ergeben. (Zur Anmeldung)