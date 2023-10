Erweiterung der Geschäftsleitung bei ONE PM AG

Zürich – ONE PM AG erhält Zuwachs in der Geschäftsleitung: Mit Tino Kesseli, langjähriger Head IT und GL-Mitglied bei der CSL Corporate Services Est., kommt ein Mann an Bord des Fintechs, der die letzten Jahre die Automatisierung der Prozesse sowie die Ausweitung des digitalen Leistungsangebotes der CSL stark mitgeprägt hat. Wie die ONE PM, bietet auch die CSL IT-Lösungen für Finanzdienstleister an.

Tino Kesseli bringt grosse Erfahrung in der Finanztechnologie mit: Die Zusammenarbeit mit ihm verbindet im Zürcher Fintech ONE PM AG das vorhandene IT-Wissen mit umfassendem Know-how in der Finanzdienstleistungsbranche. Kesseli kennt die Anforderungen der Finanzdienstleister in- und auswendig – aus Business sowie aus technischer Sicht. Gemeinsam mit ONE PM-CEO Fabio Giuri kann dadurch die strategische und technologische Weiterentwicklung der ONE PM AG weiter ausgebaut werden.

Doppelfunktion in zwei Unternehmen

Tino Kesseli leitet den IT-Bereich bei CSL Corporate Services Est. seit der Gründung vor über 11 Jahren. Er führt derzeit 24 Mitarbeitende und wird bei der ONE PM AG seine Erfahrungen einfliessen lassen. Seine derzeitige Aufgabe als Head IT und GL-Mitglied bei der CSL wird er weiterhin ausüben. In seiner Doppelfunktion wird Kesseli die beiden Unternehmen der First Advisory, CSL und ONE PM AG, noch näher zusammenführen und so die IT-Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe zugunsten der gemeinsamen Zielkunden stärken. Da sich die beiden Unternehmen mit ihren Produkten ergänzen, werden insbesondere auch die Kunden von der Zusammenarbeit profitieren.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Tino Kesseli. Um auch in Zukunft in einem sich stark verändernden Marktumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es unerlässlich, Prozesse rund um die Finanzdatenverarbeitung weiterhin zu automatisieren und unsere Softwareangebote für Vermögensverwalter, Family Offices, Treuhänder und Buchhalter zu erweitern. Unser digitales Leistungsangebot für Finanzdienstleistungsanbieter wird auch in Zukunft weiter perfektioniert. Wenn wir Ressourcen gemeinsam nutzen, geschieht dies noch effizienter und innovativer“, freut sich ONE PM-CEO Fabio Giuri. Mit zwei zusätzlichen Neuzugängen im Bereich Softwareentwicklung intensiviert ONE PM seine Produktentwicklung weiterhin stark. (ONE PM/mc/hfu)