ESET: Reisewarnung 3.0 – So vermeiden Touristen den digitalen Sonnenbrand

Jena – Sommerzeit ist Reisezeit: Natürlich gehören Smartphone und Tablet auch in den schönsten Wochen des Jahres mit ins Gepäck. Doch Datenspionage, Kreditkarten-Betrug oder Diebstahl der mobilen Geräte, könnten den Urlaubsspass trüben. Während die meisten Menschen vor dem Reisestart in der Wohnung doppelt prüfen, ob Fenster und Türen verschlossen sind, halten sie es mit der Sicherheit in der digitalen Welt meist nicht so. Wie es richtig geht, zeigen die ESET-Sicherheitsexperten mit ihren Tipps für den Schutz mobiler Geräte.

«Cyberkriminelle wissen sehr genau, dass Reisende sorgloser unterwegs sind», sagt Thomas Uhlemann, ESET Security Specialist. «Manipulierte WiFi-Hotspots allerorts, infizierte Reise-Apps oder Banking-Trojaner können den Spass schnell vermiesen. Kurzum: Die digitale Sonnencreme sollten Sie für Ihre Geräte einpacken. Ebenfalls wichtig an öffentlichen Plätzen: Kredit- und EC-Karten gehören in eine Schutzhülle oder ein spezielles Portemonnaie mit integriertem RFID- und NFC-Blocker. So können Langfinger nicht die Karten beim Vorbeigehen auslesen und Kleinstbeträge abbuchen.»

Mobile Banking im Fokus

Derzeit haben es Kriminelle verstärkt auf Anwender abgesehen, die ihre Finanzgeschäfte mit dem Smartphone oder Tablet erledigen. Immer wieder tauchen gefälschte und schädliche Banking-Apps in den offiziellen App Stores auf. Ziel der Täter ist es, an Login-, Kredit- und anderen sensible Nutzerdaten zu gelangen. «Anwender sollten vor der Installation von Apps diese sehr genau prüfen. Hierzu bieten sich Bewertungen, Nutzerkommentare, die Anzahl der Installationen und die benötigten Zugriffsrechte an», rät ESET Security Specialist Thomas Uhlemann.



Sicher mobil bezahlen

Eine aktuelle ESET-Umfrage hat gezeigt, dass 65 Prozent der Nutzer dem Bezahlen mit dem Smartphone misstrauisch gegenüberstehen. Die Bedrohungslage beim Mobile Payment ist aber aus Sicht der ESET Sicherheitsprofis derzeit gering. Wer auf Banking- und Zahlungs-Apps setzt, sollte nur dem von der eigenen Bank oder dem Finanzdienstleister bereitgestellten Programm vertrauen. Das Bezahlen mit Anwendungen wie Google Pay oder Apple Pay ist ebenfalls sehr sicher. An der Kasse übermitteln diese Dienste nicht die Kreditkartennummer des Kunden, sondern nur eine verschlüsselte Stellvertreternummer. Angreifer können so keine nützlichen Daten ausspähen.

Vor dem Urlaub

Wichtige Daten auf dem Smartphone und Tablet können mit einem Backup gesichert werden. Dazu bieten sich USB-Sticks, externe Festplaten oder Cloud-Dienste an. Bei Verlust der Hardware sind so zumindest die Daten nicht verloren und lassen sich später wiederherstellen. Posting in sozialen Medien: Um virtuellen und realen Dieben die Vorbereitung nicht zu vereinfachen, sollten Anwender keine öffentlichen Beiträge in den sozialen Medien über ihren Urlaub posten.

Während des Urlaubs

WiFi-Hotspots nur mit VPN-Verbindung nutzen: Hotels, Bars und andere Locations locken Urlauber mit kostenslosem WiFi-Zugang. Gerade bei Fernreisen ist das praktisch, weil Urlauber häufig keine zusätzliche SIM-Karten besitzen und das eigene Datenvolumen begrenzt ist. Über ein solches Netzwerk besteht aber die Gefahr, dass Kriminelle sensible Daten oder wichtige Daten wie Login- oder Kreditkartendaten ausspähen. Anwender sollten daher die Verbindung zusätzlich mit einer vertrauenswürdigen VPN-Lösung sichern. Einkäufe oder Finanzgeschäfte sollte aber dennoch auf die Zeit nach dem Urlaub verschoben werden.

Hotels, Bars und andere Locations locken Urlauber mit kostenslosem WiFi-Zugang. Gerade bei Fernreisen ist das praktisch, weil Urlauber häufig keine zusätzliche SIM-Karten besitzen und das eigene Datenvolumen begrenzt ist. Über ein solches Netzwerk besteht aber die Gefahr, dass Kriminelle sensible Daten oder wichtige Daten wie Login- oder Kreditkartendaten ausspähen. Anwender sollten daher die Verbindung zusätzlich mit einer vertrauenswürdigen VPN-Lösung sichern. Einkäufe oder Finanzgeschäfte sollte aber dennoch auf die Zeit nach dem Urlaub verschoben werden. Vorsicht beim Bezahlen: Kontaktloses Bezahlen ist auch in den Urlaubsorten immer häufiger möglich. Eine spezielle Schutzhülle oder Portemonnaie schirmt die Kredit- oder EC-Karten in einer speziellen Schutzhülle ab. So können Diebe die Daten nicht mit spezielle Geräten auslesen. Alternativ können, je nach Unterstützung durch die Hausbank, auch Apple oder Google Pay genutzt werden. Das erhöht die Sicherheit beim Bezahlvorgang.

Kontaktloses Bezahlen ist auch in den Urlaubsorten immer häufiger möglich. Eine spezielle Schutzhülle oder Portemonnaie schirmt die Kredit- oder EC-Karten in einer speziellen Schutzhülle ab. So können Diebe die Daten nicht mit spezielle Geräten auslesen. Alternativ können, je nach Unterstützung durch die Hausbank, auch Apple oder Google Pay genutzt werden. Das erhöht die Sicherheit beim Bezahlvorgang. Funknetze deaktivieren: Wird es nicht benötigt, kann die Bluetooth- und WLAN-Funktionen deaktiviert werden. Dadurch verringern Nutzer die möglichen Angriffsflächen für Cyberkrimninelle.

