Zürich – Swiss Expert Group (SEG) erweitert ihr Dienstleistungsangebot in Zürich und stärkt damit ihre Präsenz im deutschsprachigen Raum der Schweiz. Die Gruppe, die aus den drei Schwesterunternehmen e-Xpert Solutions, One Step Beyond und eb-Qual besteht, bringt ihre umfassende Expertise in den Bereichen Cybersecurity und Cloud-Lösungen nun auch den Unternehmen in der Region Zürich näher.

«Unsere Expansion nach Zürich geht über eine rein geografische Erweiterung hinaus. Sie unterstreicht unser Engagement, die spezifischen Bedürfnisse der Unternehmen in der Region zu verstehen und ihnen massgeschneiderte Lösungen anzubieten, die ihre digitale Sicherheit auf die nächste Level heben», erklärt Cédric Enzler, Präsident des Verwaltungsrats der Swiss Expert Group AG.

Umfassende Lösungen für digitale Sicherheit

Die Schwesterunternehmen der Swiss Expert Group verfügen über jahrzehntelange Erfahrung und umfassende Expertise in den Bereichen digitale Sicherheit und Cloud-Management. Ihr Leistungsportfolio umfasst unter anderem Identitäts- und Zugriffsmanagement, Datenschutz, Cloud- Sicherheit sowie die Erkennung und Abwehr von Cyberbedrohungen. Ein zentrales Angebot ist das Security Operations Center (SOC) der e-Xpert Solutions, das in der Schweiz betrieben wird und nach ISO 27001 zertifiziert ist. Es gewährleistet eine 24/7-Überwachung, schnelle Reaktionszeiten bei Vorfällen und eine fundierte Analyse potenzieller Cyberbedrohungen.

Stärkung der Präsenz in der Deutschschweiz

Mit dieser Expansion vertieft die Swiss Expert Group (SEG) ihre Beziehungen zu Unternehmen in der Deutschschweiz. Die eb-Qual AG ist in der Region bereits gut etabliert und hat im Laufe der Jahre das Vertrauen zahlreicher Unternehmen gewonnen. SEG baut auf diesem soliden Fundament auf und stellt Unternehmen in der Deutschschweiz nun ein umfassendes, integriertes Portfolio an Cybersecurity- und Cloud-Dienstleistungen zur Verfügung, das die gebündelte Expertise der drei Schwesterunternehmen vereint. «Dank unserer Präsenz in Zürich können wir den Unternehmen der Region noch gezielter mit unserer gebündelten Expertise in der digitalen Sicherheit unterstützen “ erklärt Hervé Ottet, CEO und Verwaltungsratsmitglied von eb-Qual. (SEG/mc/hfu)