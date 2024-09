ETH Cyber Group und Huawei Schweiz gehen Partnerschaft ein

Zürich – Die ETH Cyber Group und Huawei Schweiz verbindet das gemeinsame Interesse, Cybersicherheit zu fördern und sich dafür in der Ausbildung der dringend gesuchten Experten zu engagieren. Die studentische Initiative und der Technologieausrüster gehen daher eine Partnerschaft ein, um Know-how und Ressourcen für den Wissensaufbau, den Erfahrungsaustausch und die Vernetzung zu bündeln.

Der ICT-Fachkräftemangel in der Schweiz akzentuiert sich insbesondere beim Thema Cybersecurity: Bis 2030 werden 3000 zusätzliche Experten benötigt. Zur Förderung der nächsten Generation dieser gesuchten Fachleute ist an der ETH Zürich die studentische Initiative ETH Cyber Group aktiv, die Plattformen für Studierende verschiedener Fachrichtungen bietet, damit sie ihre Fähigkeiten auf diesem Gebiet entwickeln und sich mit Spezialisten der Branche austauschen können. Huawei, mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in Cybersecurity, einem makellosen Leistungsausweis und jährlichen Investitionen von mehr als 1.1 Mrd. USD in die Sicherheit von Technologien, engagiert sich ebenfalls in Bildungs- und Forschungsprogrammen für künftige digitale Experten und Sicherheitsspezialisten.

Huawei und die ETH Cyber Group sind aus diesem gemeinsamen Interesse heraus eine Partnerschaft eingegangen. Deren Ziel ist es, eine Brücke zwischen der akademischen Welt und der Privatwirtschaft zu schlagen, einen professionellen Erfahrungsaustausch im Bereich Cybersecurity aufzubauen und die Vernetzung zu pflegen sowie gemeinsame Schulungsprogramme durchzuführen. Beide Partner bekräftigen die Absicht, in einem offenen Dialog gemeinsam daran mitzuwirken, die Ausbildung von Cybersecurity-Expertinnen und -Experten zu stärken.

Riccardo Cicchetti, der als vormaliger Präsident des Vorstands der ETH Cyber Group die Kooperation aufgegleist hat, sagt dazu: «Cybersecurity ist eine gemeinschaftliche Verantwortung. Uns ist jedes Engagement willkommen, das die Wichtigkeit von Cybersecurity und der damit zusammenhängenden Fertigkeiten, Bedrohungen zu erkennen und abzuwehren, für unsere Gesellschaft, die Wirtschaft und jeden Einzelnen breiter ins Bewusstsein rückt.»

Michael Holzer, Cyber Security und Privacy Officer von Huawei Schweiz, ergänzt: «Die digitale Wirtschaft wächst und ist ein wesentlicher Faktor für die Innovationskraft der Schweiz. Wir wollen mit unserer Erfahrung und unserem Know-how dazu beitragen, dass der damit einhergehende steigende Bedarf an Cyberresilience gedeckt werden und ein robustes Ökosystem für Cybersicherheit in der Schweiz geschaffen werden kann.»

Die ETH Cyber Group und Huawei haben vereinbart, eine Roadmap zu erarbeiten, wie durch gemeinsame Informations- und Austauschplattformen das Wissen über Cybersicherheit ausgebaut und die Vernetzung von Interessenten unterstützt werden können. Geplant sind gemeinsame Veranstaltungen, gegenseitige Einladungen zu Schlüsselevents und weitere Aktivitäten der Zusammenarbeit. Die Studenten und der Technologieausrüster fassen auch gemeinsame Schulungsinitiativen und Trainingsprogramme ins Auge, wie etwa das HCSP-5G Security Solution Training, das von Huawei-Experten angeboten wird.

Des Weiteren stellt Huawei in Aussicht, Praktika zu Cybersicherheit und Datenschutz hierzulande oder auf europäischer Ebene für Mitglieder der Cyber Group und Studentinnen und Studenten der ETH Zürich, aber auch für Externe wie Regulierungsbehörden oder die Industrie zu öffnen.

Huawei Headline-Partner der Global Cyber Conference

Die Ernsthaftigkeit von Huaweis Bestreben auf diesem Gebiet wird auch dadurch deutlich, dass Huawei wiederum einer von zwei Headline-Partnern an der am 26./27. November im Zürcher Dolder stattfindenden Global Cyber Conference sein wird. Die Konferenz hat sich als wichtiger Branchenevent des «Who is who» der Schweizer und internationalen Cybersecurity-Community etabliert.

Keynote-Speaker des jährlich vom Swiss Cyber Institute organisierten Anlasses werden unter anderem Carmen Walker-Späh oder Florian Schütz sowie Cybersecurity-Verantwortliche namhafter Schweizer Unternehmen aus zahlreichen Branchen sowie aus Verwaltung und Behörden sein. Seitens Huawei wird Patrick McCarthy, Senior Cyber Security & Privacy Protection Advisor for Emerging Technologies, Cloud, AI and Data Governance am Huawei Cyber Security Transparency Center in Brüssel, zu «Die Zukunft von Cloud, AI und Sicherheit aus Sicht Schweizer KMUs» sprechen und dieses Thema in einem dedizierten Workshop vertiefen. Dieser Workshop wird unter anderem von weiteren Top Experten wie Dr. Xavier Valero González (AI and Analytics lead, DEKRA Malaga, Spain) und Iva Tasheva (Co-founder & Cybersecurity Lead, at CYEN, member of ENISA) unterstützt. (Huawei/mc)