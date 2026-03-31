Adnovum Webinar: Hypotheken-Margen steigern durch Digitalisierung

Webinar – Mithilfe digitaler Lösungen werden Beratende befähigt, den Abschluss zu machen und gleichzeitig das Margenpotenzial besser auszuschöpfen. Adnovum in diesem Webinar, worauf es bei der Digitalisierung der finalen Zinsfestlegung bei Hypotheken ankommt und wie das Profitabilitätspotenzial auf Basis des Kundenwertes erfolgreich realisiert wird.

Im Tiefzinsumfeld mit Hypotheken gute Margen zu erzielen, ist herausfordernd. Gleichzeitig veranlasst die subjektive Wettbewerbswahrnehmung die Kundenberatenden dazu, tendenziell tiefere Zinsen zu gewähren als nötig.

Mithilfe digitaler Lösungen werden Beratende befähigt, den Abschluss zu machen und gleichzeitig das Margenpotenzial besser auszuschöpfen. Wir zeigen in unserem Webinar, worauf es bei der Digitalisierung der finalen Zinsfestlegung bei Hypotheken ankommt und wie das Profitabilitäts-Potenzial auf Basis des Kundenwertes erfolgreich realisiert wird.

Datum: Donnerstag, 23. April 2026

Zeit: 11:00 – 11:45

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