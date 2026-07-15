senesuisse und Coople: Mehr Kontrolle beim flexiblen Personaleinsatz

Zürich – senesuisse, der nationale Branchenverband der wirtschaftlich unabhängigen Alters- und Pflegeeinrichtungen mit über 500 Mitgliedern, und Coople, die Plattform für flexiblen Personalverleih in der Schweiz, gehen eine Partnerschaft ein. Ziel ist es, Pflegeeinrichtungen eine moderne, digitale und transparente Möglichkeit zu bieten, kurz- und mittelfristige Personaleinsätze zu organisieren, ohne dabei Abstriche bei Qualität oder Sicherheit zu machen.

Die Partnerschaft adressiert eine der drängendsten Herausforderungen der Branche. Krankheitsausfälle, saisonale Belastungsspitzen sowie kurz- und mittelfristige Lücken im Dienstplan gehören im Pflegealltag zur Realität und treffen auf Teams, die vielerorts bereits auf ein Minimum reduziert sind. Genau hier setzt die Zusammenarbeit an: Sie gibt den Einrichtungen ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie kurz- und mittelfristige Engpässe schnell und planbar schliessen können.

Selbstbestimmte Personalplanung statt klassischer Vermittlung

Der zentrale Unterschied zur klassischen Personalvermittlung liegt in der Kontrolle. Statt einen Auftrag an einen Dienstleister zu delegieren und auf einen Vorschlag zu warten, steuern die Einrichtungen ihre Einsätze selbst über die Plattform und behalten den gesamten Prozess jederzeit in der Hand. Sie entscheiden, wen Sie einsetzen, legen die Löhne selbst fest und sehen sämtliche Kosten bereits vor der Buchung, ohne versteckte Gebühren.

Damit verschiebt sich die Rolle des Personaldienstleisters grundlegend. Coople versteht sich als Technologiepartner, nicht als klassischer Vermittler. Die Plattform stellt den Zugang zu qualifizierten Fachkräften bereit, ohne den Anspruch, Mitarbeitende dauerhaft von den Einrichtungen abzuwerben. Die Einrichtungen behalten ihre eigenen Qualitäts- und Rekrutierungsstandards bei und ergänzen ihr Stammteam gezielt dort, wo kurzfristig und mittelfristig Kapazität fehlt.

Eine Partnerschaft mit konkretem Mehrwert

Für senesuisse-Mitglieder wird die Partnerschaft sofort konkret: Sie profitieren von exklusiv reduzierten Konditionen für die digitale Personalplanung. Was den einzelnen, unabhängig geführten Einrichtungen allein kaum zugänglich wäre, wird über den Verband zum gemeinsamen Vorteil. So sinkt die Hürde, ein neues Modell im eigenen Betrieb zu erproben.

Dass dieses Modell in der Praxis trägt, zeigt sich bereits heute: Die grössten senesuisse-Mitglieder arbeiten erfolgreich mit Coople zusammen und nutzen die Plattform, um kurz- und mittelfristige Einsätze eigenständig und planbar zu organisieren.

Christian Streit, Geschäftsführer bei senesuisse: «Unsere Mitglieder führen ihre Einrichtungen wirtschaftlich unabhängig und wissen selbst am besten, welche personellen Ressourcen wann und wie benötigt werden. Genau deshalb passt dieses Modell: Es gibt ihnen ein digitales Werkzeug, mit dem sie kurz- und mittelfristige Engpässe schliessen können, ohne die Kontrolle über ihre Personalplanung aus der Hand zu geben. Mit dieser Partnerschaft schaffen wir für unsere Mitglieder einen konkreten Mehrwert, der im Alltag sofort spürbar ist.»

Digitalisierung als Zukunftsperspektive für die Branche

Über den unmittelbaren Nutzen hinaus versteht sich die Partnerschaft als Beitrag zur stetigen Digitalisierung der Pflegebranche. Wo Personalplanung heute vielerorts noch manuell und reaktiv erfolgt, ermöglicht die Plattform einen einfacheren, transparenteren und vorausschauenderen Umgang mit kurz- und mittelfristigem Personalbedarf.

Für Andreas Seeholzer, Head of New Business bei Coople, ist das der eigentliche Kern der Zusammenarbeit: «Pflegeeinrichtungen sollen Personallücken einfach, selbstbestimmt und ohne unnötigen Aufwand schliessen können, ohne von einem Personaldienstleister abhängig zu sein. Genau das ermöglicht unsere Plattform: volle Transparenz, selbstbestimmte Steuerung und Zugang zu qualifizierten Fachkräften, wann immer sie benötigt werden. Wir verstehen uns als Branchenexperte und Technologiepartner, der die Herausforderungen im Gesundheitswesen kennt und die Teams der Einsatzbetriebe entlastet, statt ihnen Personal zu entziehen.» (Coopke/mc/hfu)