Erste No-Code-Community Deutschlands: smapLand Festival mit namhaften Protagonisten

Mainz – Wie wirkt man dem IT-Fachkräftemangel entgegen? Dank der Citizen-Development-Bewegung konnte eine Digitalisierungswelle ausgelöst werden, welche es ermöglicht, Workflows zur Digitalisierung analoger Prozesse aktiv mitzugestalten.

Aus diesem Grund erweitert smapOne, Deutschlands bekanntester No-Code-Anbieter, sein Angebot um die neue Community-Plattform „smapLand“. Die Plattform ermöglicht es ihren Nutzern, sich branchenübergreifend zu vernetzen und an Diskussionen rund um die Themen Digitalisierung, Prozessoptimierung und Change-Management teilzunehmen.

„Mit smapLand wollen wir dieser wichtigen Entwicklung Schwung und Sichtbarkeit verleihen und das kreative Denken in Organisationen fördern. Weg vom Konkurrenzdenken und hin zur gegenseitigen Unterstützung“, so Sven Zuschlag, CEO von smapOne.

smapLand Festival am 20. April in Mainz

Am 20. April 2023 veranstaltet smapOne in Mainz erstmals das smapLand Festival – das No Code- und Tech-Event, bei dem Citizen Developer und No-Code-Interessierte sich vernetzen und austauschen können. Dabei werden renommierte Speaker aus den Bereichen IT, Innovation, Motivation, Persönlichkeitsentwicklung und New Work. Zudem gibt es spannende Masterclass-Angebote.

Unter anderem werden Olympiasieger und Unternehmer Matthias Steiner, Dr. Frederik Pferdt, Chief Innovation Evangelist Google oder auch Bitkom-Präsident Achim Berg spannende Vorträge halten. (Bettertrust/mc/hfu)

Weitere Informationen und Anmeldung zum Event…