EY und Confare zeichnen die besten IT-Manager der Schweiz aus

Zürich – Am 10. September 2025 übergaben Confare-Geschäftsführerin Barbara Klinka-Ghezzo, Confare-Geschäftsführer Michael Ghezzo und Jan Leitermann, Leiter der Jury und Head of Technology Consulting Switzerland beim Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY in der Schweiz, die Preise.

Anna Maria Blengino, CIO bei Sunrise, ist zur besten IT-Managerin des Jahres 2025 ernannt worden. «Nicht immer ist man in der Lage, sich voll auf Innovation zu fokussieren. In vielen Fällen müssen aufgrund einer heterogenen Historie erst die entsprechenden Grundlagen geschaffen werden. Wie im Fall von Anna Maria Blengino, die als herausragende CIO konsequent die Modernisierung ihrer Prozess-, System- und Datenlandschaft priorisiert hat und jetzt Innovation mit höchster Effizienz vorantreiben kann», sagt Jan Leitermann. «Anna Maria Blengino zeigt, wie IT strategischen Mehrwert schafft – nicht als Supportfunktion, sondern als Motor für Innovation und Transformation. Mit einer klaren Roadmap von der UPC-Integration bis zum LG-Spin-off und dem Fokus auf Kundenorientierung positioniert sie die IT als Wachstumstreiber von Sunrise. Diese beeindruckende Reise und ihre Führungsleistung verhelfen ihr zum Gewinn des Confare Swiss CIOAWARD 2025», lässt sich die Jury zitieren.

Des Weiteren konnten folgende Teilnehmenden die Auszeichnung als «Top CIO des Jahres» entgegennehmen: Raymond Schnidrig, Partner und CTO bei Partners Group, Benedikt Schmid, CIO und Data Officer bei MS Reinsurance und Matthias Bryner, CIO vom Kinderspital Zürich (Kispi). Leitermann sagt: «In diesem Jahr haben wir wieder zahlreiche hervorragende Bewerbungen für den Confare Swiss CIOAWARD erhalten. Digitale Technologien stehen nicht nur seit den letzten Entwicklungen im Bereich von KI immer im Zentrum des öffentlichen Interesses, wir machen die Menschen hinter diesen Innovationen in unseren Unternehmen sichtbar.»

Über den Award

Der Confare Swiss CIOAWARD wird jährlich von Confare und EY Schweiz in enger Zusammenarbeit verliehen. Dieser zeichnet die besten Schweizer IT-Manager des Jahres aus. Die Auswahl der Preisträger fällt eine Jury unter der Leitung von Jan Leitermann, Head of Technology Consulting Switzerland bei EY in der Schweiz.

Die weiteren Jury-Mitglieder, welche die diesjährigen Schweizer Preisträger gekürt haben, sind:

Stella Gatziu Grivas, Professorin am Institut für Wirtschaftsinformatik der FH Nordwestschweiz

Christian Russ, Dozent und Studiengangsleiter an der School of Management and Law – Institut für Wirtschaftsinformatik der ZHAW

Reinhard Riedl, Mitbegründer und Verwaltungsrat, all-acad.com AG

Alec Joannou, Global CIO von ABB

Daniel Fiechter, CIO bei STOBAG, Preisträger des Confare Swiss CIOAWARD 2024

(EY/mv/ps)

Confare