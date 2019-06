Farner Consulting übernimmt eine Mehrheit an DU DA und lanciert Data & Commtech-Angebot

Zürich – Farner Consulting übernimmt die Mehrheit an der Zürcher Data & Technology-Agentur DU DA GROUP. Damit verbindet Farner Consulting das kompletteste Kommunikationsangebot der Schweiz mit smarten Technologie- und Datenlösungen zu Commtech (Communications Technologies).

Die digitale Transformation ermöglicht Firmen, ihren Anspruchsgruppen näher zu sein – mit Kommunikation, die persönlicher und relevanter ist. Während sich Technologien rasant entwickeln, haben jedoch viele Unternehmen mit ihren Kommunikationssystemen, ihren Daten- und Technologie-Infrastrukturen Aufholbedarf. Firmen können deshalb die neuen Möglichkeiten der datenbasierten Wertschöpfung oft nur bedingt nutzen.

Farner Consulting übersetzt die weitreichenden Möglichkeiten des technologischen Wandels im agentureigenen Innovationslabor «Farner Lab» in neue Kommunikations- und Marketing-Anwendungen. Neu spannt die Kommunikationsagentur mit Marc van Nuffels Data & Technology-Agentur DU DA zusammen und verbindet die Bereiche Kommunikation und Technologie jetzt homogen als Commtech.

«Um den Daten- und Technologie-Knoten in Firmen zu lösen, holen wir DU DA zu uns. Bei immer mehr Kundenprojekten ist die Daten- und Technologie-Infrastruktur Hindernis statt Beschleuniger. Wir wollen nicht beim Frontend aufhören, sondern bei der gesamten Infrastruktur und den Prozessen dahinter unterstützen», so Daniel Jörg, Partner und Head of Digital Marketing & Research bei Farner Consulting.

DU DA – Data & Commtech by Farner

Per 1. Juli 2019 wird DU DA Teil der Farner-Gruppe. DU DA wird weiterhin unter eigenem Namen und eigenständig im Markt auftreten, gleichzeitig aber auch klar im Gesamtportfolio von Farner Consulting verortet sein. Die neufirmierte Farner-Tochter «DU DA – Data & Commtech by Farner» steht weiterhin unter der Leitung von Marc van Nuffel. Zusätzlich zu seiner Aufgabe als CEO von DU DA wird er bei Farner Consulting die neu geschaffene Funktion des Chief Technology Officers (CTO) antreten. Der Verwaltungsrat von DU DA besteht neu aus dem Farner-Partner und Digitalstrategen Daniel Jörg, Farner-CFO Roland Oberhauser und Marc van Nuffel.

Das gemeinsame Data & Commtech-Angebot umfasst die Entwicklung von:

Cloudbasierten Daten- & Content-Infrastrukturen

Integrierte Marketing-Automatisierung & -Personalisierung

Conversion-optimierte Websites, Apps & Experiences

Conversational AI & Voice (Skills & Actions für Amazon Alexa und Google Assistant)

Technisches SEO

Lab Prototyping / PoC und MVP

Digital Marketing Transformation Consulting

«Daten sind das neue Öl, Informationsgewinnung ist Gold, Interpretation und Integration in Realtime-Prozesse verspricht Erfolg. Wer also bereit ist, seine Wertschöpfungskette zu substituieren, gewinnt. Um echte disruptive und gewinnbringende digitale Transformation unseren Kunden zu ermöglichen, braucht es viele Disziplinen, die nicht in unserem Fachgebiet der IT liegen und ein perfektes Zusammenspiel erfordern. Mit dem Anschluss an Farner können wir unseren Kunden ab sofort diesen signifikanten Mehrwert anbieten», sagt Marc van Nuffel.

Massgeschneiderte Entwicklung und Beratung im digitalen Bereich

DU DA wurde 2003 von Marc van Nuffel gegründet. Das Unternehmen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten als spezialisierte Digitalagentur für massgeschneiderte Entwicklung und Beratung einen Namen gemacht. Von App-basierten Publishing System für EY Tax Magazin / Swisscom und SwissRe über diverse White-Label-Systeme für Architonic, MCH/Art Basel bis zu innovativen News- und Smart-Content-Plattformen wie Watson, Marché-Mövenpick, we.publish, integrierten Retail-Plattformen für Companys, datenbasierten eHealth-Beratern wie BurnoutProtector und neu entwickelte Datenbank-Engines wie karma.run. Das DU DA Team hat somit ein fundiertes praxiserprobtes Wissen, welches auf innovative, performant zugeschnittene Lösungen setzt. (Farner/mc/ps)

Farner Consulting AG

Farner Consulting ist die führende Agentur für Kommunikationsberatung in der Schweiz (Agentur-Ranking www.bpra.ch). 1951 gegründet, ist die Agentur heute mit über 160 Mitarbeitenden an den Standorten Zürich, Bern, St. Gallen, Lausanne, Genf, Basel und Lugano tätig. Mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot deckt sie sämtliche Aspekte der Kommunikation ab – von Public Relations, Public Affairs, Content Creation, Research & Analytics, Digital Marketing, Change bis zu Werbung und Events –, umgesetzt von interdisziplinären Kommunikationsberatern mit branchenspezifischer Expertise und dem nötigen Know-how. Farner gehört zu den Global Top 100 Agencies (The Holmes Report) und belegt seit vielen Jahren die führende Position im Ranking der Schweizer PR-Agenturen. Als erste Schweizer Agentur überhaupt erhielt Farner dreimal die europaweit wichtigste Auszeichnung für exzellente Kommunikation: «The Holmes Report» D-A-CH-Agentur des Jahres 2012, 2015 und 2018. International ist Farner Exclusive Affiliate von FleishmanHillard in der Schweiz und arbeitet mit weiteren internationalen Netzwerken zusammen.

