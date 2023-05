Fidan Dina verstärkt das Schweizer Account Management Team von Spitch

Zürich – Spitch, der Schweizer Entwickler und Anbieter von KI-basierenden Omnichannel Sprach- und Textdialog­systemen befindet sich in einer starken Wachstumsphase. Allein im vergangenen Geschäftsjahr verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von über 150 Prozent. Mittlerweile ist Spitch international tätig und zählt über 70 Unternehmen und Behörden zu seinen Kunden. Vor allem im Bereich der Finanz- und Versicherungsindustrie ist derzeit eine besonders starke Nachfrage nach Spitch- Lösungen zu verzeichnen. Mit der Einstellung von Fidan Dina erhält das Schweizer Account Management Team Verstärkung durch einen weiteren, erfahrenen Experten. Seine Hauptaufgabe liegt in der aktiven Betreuung der Bestandskunden, insbesondere im Finanzbereich sowie in der Akquisition von Neukunden. Er ist in Zürich stationiert und rapportiert direkt an Stephan Fehlmann, Country Manager DACH.

Fidan Dina besitzt einen Bachelor of Business Administration (BBA) Abschluss sowie weitere Leistungsausweise und Zertifikate in den Bereichen Englische Sprache (CAE Cambridge) und Qualitätsmanagement. Er verfügt über fundierte und langjährige Erfahrungen im Account Management und in der Geschäftsentwicklung. Vor seinem Übertritt zu Spitch war er als Senior Key Account Manager und davor als Account Manager und WorkSmart Consultant bei Sunrise tätig.

Im Hinblick auf seinen neuen Arbeitgeber beschreibt Fidan Dina seine Faszination wie folgt: „Die Professionalität und die Produkte von Spitch haben mich von Anfang an überzeugt. Spitch bietet revolutionierende Sprachbot-Lösungen für Unternehmen, welche «Mundart» verstehen, und die Digitalisierung mittels künstlicher Intelligenz auf ein nächstes Level heben“.

Stephan Fehlmann, Country Manager DACH bei Spitch kommentiert die Aufstockung des Schweizer Teams wie folgt: „Gerade in der aktuellen starken Wachstumsphase erwarten unsere Kunden, dass wir mit der rasanten Entwicklung Schritt halten und in der Lage sind, ihnen die gewohnt hohe Qualität im Account Management anzubieten. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Ausbau unseres Account Management-Teams. Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit Fidan Dina einen ausgewiesenen und sehr erfahrenen Spezialisten für unser Team zu gewinnen. Ich bin überzeugt, dass er gemeinsam mit unserem Team einen wesentlichen Beitrag zur weiteren erfolgreichen Entwicklung unseres Unternehmens leisten wird“. (Spitch/mc/ps)