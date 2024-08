Finanzierungsrunde in Höhe von 22 Mio US-Dollar – geleitet von Jeff Bezos – für Swiss Mile

Zürich – Swiss-Mile gibt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 22 Millionen Dollar bekannt, die von Jeff Bezos über Bezos Expeditions und HongShan geleitet wird. An dieser Runde beteiligen sich auch der Amazon Industrial Innovation Fund und Armada Investment, mit weiterer Unterstützung durch den bestehenden Investor Linear Capital.

Das im April 2023 gegründete Unternehmen Swiss-Mile hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschheit von anstrengenden und mühsamen Aufgaben zu befreien, indem es KI mit der physischen Welt verbindet und wirklich autonome Roboter entwickelt. Das Unternehmen arbeitet mit Weltklasse-Talenten im Bereich der verkörperten KI und Robotik zusammen, um die anspruchsvollsten Aspekte der Mobilität, Autonomie und Manipulation anzugehen. Im ersten Jahr wurden erste Erfolge mit Piloteinsätzen bei wichtigen Kunden erzielt, u. a. bei der Zustellung auf der letzten Meile in intelligenten Städten und bei der Sicherheit kritischer Infrastrukturen. Diese Kunden konnten sich von der KI-gesteuerten Autonomie des ersten Roboters mit Rädern und Beinen überzeugen, der von neuronalen Netzwerken angetrieben wird.

«Swiss-Mile hat mit seinen hochmodernen Algorithmen und seiner umfassenden Forschungskompetenz ein Produkt entwickelt, das in der Branche herausragend ist», sagte Caroline Fu, Partnerin von HongShan. «Wir sind begeistert von den technologischen Fortschritten, die das Unternehmen erzielt hat, und sind zuversichtlich, dass es eine führende Rolle bei der Umgestaltung der Branche für verkörperte Intelligenz spielen wird.» HongShan investierte über seinen USD-Fonds, der alle internationalen LPs umfasst.

Skalierung robotischer Intelligenz

Swiss-Mile, ein Spin-off des Robotic Systems Lab der ETH Zürich, ist führend bei der Integration künstlicher neuronaler Netze in Roboter mit Beinen und Rädern. Die Gründer haben es vierbeinigen Robotern ermöglicht, zu gehen, zu fahren, aufrecht auf zwei Beinen zu stehen und Pakete mit geräderten Endeffektoren zu manipulieren. Diese Fähigkeiten unterstreichen die Vielseitigkeit des Konzepts, das die realen Herausforderungen von Mobilität und Manipulation meistert. Durch die Integration dieser Funktionen werden mobile Roboter die nächste Welle der Automatisierung vorantreiben und die Ära der statischen Roboterarme hinter sich lassen.

«Swiss-Mile sticht als eines der weltweit führenden Unternehmen für verkörperte KI hervor, das von Pionieren gegründet wurde, die diesen Trend initiiert haben», sagte Harry Wang, Gründer und CEO von Linear Capital. «Was mich an Swiss-Mile am meisten begeistert, ist ihre internationale und kundenorientierte Denkweise von Anfang an. Sie werden in der Lage sein, ihre globalen Ressourcen zu nutzen, um Swiss-Mile zu einer führenden Kraft in der nächsten Welle der physischen KI-Revolution zu machen.»

Durch die Integration von verstärktem und überwachtem Lernen in ein einheitliches Framework ermöglicht das Unternehmen Robotern, autonom von Grund auf zu lernen und sich auf der Grundlage von Einsätzen in der realen Welt anzupassen. Dieser Ansatz ermöglicht es ihnen, neuartige Verhaltensweisen von Robotern zu entwickeln und zu skalieren und diese anhand von Daten, die sowohl in realen Umgebungen als auch in synthetischen Szenarien gesammelt werden, kontinuierlich zu verfeinern. Swiss-Mile kann durch dieses vielseitige KI-Framework jede beliebige Robotermaschine zum Leben erwecken, die unabhängig von der Verkörperung des Roboters ist. Um diese Vielseitigkeit zu demonstrieren, hat das Unternehmen in nur einer Woche erfolgreich ein neues neuronales Netzwerk für eine andere Roboterhardware trainiert.

Kundenorientierter Geschäftsansatz

Swiss-Mile verbindet technische Exzellenz mit einer kundenorientierten Geschäftsphilosophie und dem Bestreben, effektiv und schnell zu skalieren. Swiss-Mile hat mit Pilot-Integrationen mit Beta-Kunden auf der ganzen Welt begonnen, die strenge Tests der verkörperten KI in verschiedenen realen Umgebungen ermöglichen. Nur einen Monat nach der Gründung setzte das Unternehmen einen ersten Roboter für die Zustellung auf der letzten Meile ein. Swiss-Mile hat sich seitdem mit einer breiteren Palette von Leads in Sektoren wie Überwachung und Logistik beschäftigt und damit begonnen, die wachsende globale Herausforderung des Arbeitskräftemangels anzugehen – eine Krise, die den mit Arbeitskräftemangel kämpfenden Nationen eine 10 Billionen Dollar schwere wirtschaftliche Belastung auferlegen könnte. Ihre Technologie stellt einen Wendepunkt für mobile Roboter dar, indem sie neue Anwendungsfälle in hochdynamischen Umgebungen erschließt und damit die Arbeitsweise der Industrie verändert und entscheidende Lösungen zur Linderung des Arbeitskräftemangels bietet.

«Das Team von Swiss-Mile entwickelt innovative Lösungen für die reale Welt, indem es verkörperte KI und Robotik einsetzt und seine Expertise in verschiedene Branchen einbringt», sagte Franziska Bossart, Leiterin des Amazon Industrial Innovation Fund. «Wir vom Industrial Innovation Fund freuen uns, das Team zu unterstützen, da wir das Potenzial dieser Technologien für Amazon erkannt haben.»

Zusätzlich teilt Daniel S. Aegerter, Gründer und CEO von Armada Investment, seine Sicht auf das Unternehmen mit: «Künstliche Intelligenz in Kombination mit kostengünstiger, leistungsfähiger Hardware wird eine Fülle von produktiven Anwendungsfällen für autonome Roboter erschliessen und eine neue Ära wirtschaftlicher Aktivität einläuten. Wir sind begeistert von dem, was jetzt möglich ist. Das Team von Swiss-Mile ist ein echter Pionier in diesem aufstrebenden Segment und verfügt über das Talent, den Ehrgeiz und die Kühnheit, ein kategorieprägendes Unternehmen aufzubauen. Neben ihrer außergewöhnlichen technischen Erfolgsbilanz ist das Team unermüdlich in seinem Streben nach Kundennutzen. Diese Kultur wird Swiss-Mile auf lange Sicht auszeichnen.» (Swiss Mile/mc/hfu)

