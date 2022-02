FinTech-Unternehmen Yokoy baut europäische Präsenz aus

Zürich – Das Schweizer Fintech Yokoy, das sich auf die Vereinfachung und Automatisierung des Ausgabenmanagements für mittelständische und grosse Unternehmen konzentriert, expandiert in den niederländischen Markt. Yokoy ist derzeit von Zürich, München und Wien aus tätig.

Im Oktober 2021 sammelte das preisgekrönte Scale-up eine beachtliche Serie A in Höhe von 26 Millionen US-Dollar ein, um die weitere Produktentwicklung und das weitere Wachstum in Europa zu unterstützen. Von der Niederlassung im Amsterdamer Stadtzentrum aus, die als neues europäisches Zentrum von Yokoy fungieren wird, bietet das Unternehmen nun seine All-in-One-Lösung für das Ausgabenmanagement für mehr Unternehmen in Europa an. Yokoy unterstützt Unternehmen dabei, ihr Geschäft effizienter zu gestalten, indem es künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um das Ausgabenmanagement vollständig zu digitalisieren und zu automatisieren.

Yokoy startete 2019 in der Schweiz mit dem Ziel, eine echte Herausforderung zu lösen, mit der jedes Unternehmen, unabhängig von der Branche, zu kämpfen hat: die effektive Verwaltung von Ausgaben, Kreditkartentransaktionen und Lieferantenrechnungen. Die All-in-One-Lösung von Yokoy revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen ihr Ausgabenmanagement betreiben. Kunden können Yokoy so konfigurieren, dass es genau zu ihrer globalen Unternehmensstruktur und ihren Geschäftsprozessen passt.

Ständige Überwachung von Arbeitsabläufen und Prozessen

Da die Yokoy-Plattform selbstlernend ist und KI nutzt, die im firmeneigenen Forschungslabor entwickelt wurde, überwacht sie ständig einzelne Arbeitsabläufe und Prozesse, um sie mit der Zeit effizienter, skalierbarer und effektiver zu machen. Mit Hilfe von KI und der direkte Integration in eine bereits bestehende Software-Umgebung, darunter Microsoft Dynamics 365 Business Central, SAP, Oracle NetSuite und Workday, hilft das schnell wachsende Scale-up Unternehmen, die Kosten um 90 % zu senken und wertvolle Zeit zu sparen, ohne Kompromisse bei Funktionen oder Sicherheit einzugehen.

«Nach den ersten Jahren der Pandemie suchen mittelständische Unternehmen und Konzerne in ganz Europa nach neuen Lösungen, um die Digitalisierung voranzutreiben und die Prozesse ihrer globalen Belegschaft besser zu verwalten. Und das Ausgabenmanagement sollte dabei ganz oben auf der Liste stehen», sagt der schweizerisch-niederländische Mitgründer und Chief Customer Officer Lars Mangelsdorf. «Der niederländische Markt ist in Bezug auf die Einführung von FinTech fortschrittlich, und es schien uns ein natürlicher nächster Schritt in unserem europäischen Wachstumsplan zu sein, unsere Ausgabenmanagementlösung in die Region zu bringen.»

Die All-in-One Spend Management Lösung bietet drei Schlüsselkomponenten, die die Herausforderungen von mittelständischen Unternehmen und Konzernen adressieren:

ermöglicht es Unternehmen, ihren Ausgabenmanagementprozess von der Einreichung bis zur korrekten Finanzbuchung, einschliesslich der Mehrwertsteuerbuchung, in ihrem Bchhaltungssystem zu automatisieren. Yokoy Expense deckt Quittungen, Kilometer- und Tagesspesen ab. Der hohe Automatisierungsgrad ermöglicht es den Finanzteams, nur Ausreisser und Ausnahmen zu bearbeiten und sich auf strategischere Aufgaben zu konzentrieren. Yokoy Invoice: ermöglicht es Unternehmen, den Prozess der Verwaltung von Lieferantenrechnungen vollständig zu automatisieren – vom Rechnungseingang bis hin zur korrekten Finanzbuchung, einschliesslich der Mehrwertsteuerbuchung, in ihrem Buchhaltungssystem sowie dem Bestellungsabgleich.

«In dem dynamischen, internationalen Geschäftsmarkt, der in den Niederlanden existiert, sehen wir Appetit auf weitere Digitalisierung und vor allem auf die Automatisierung von Finanzprozessen», fügt Yokoy-CEO Philippe Sahli hinzu. «Nationale und internationale Geschäftsreisen werden in diesem Jahr wahrscheinlich wieder zunehmen, und die Teams werden weiterhin hybrid arbeiten. Die Automatisierung von Teilen des Spesen- und Rechnungsstellungsprozesses ermöglicht es den Finanzteams, sich auf wichtigere oder anspruchsvollere Geschäftsaufgaben zu konzentrieren. Eine KI-basierte Ausgabenmanagementlösung wie die von Yokoy hilft europäischen Unternehmen dabei, mehr zu erreichen.»

Yokoy lässt sich durch die Zusammenarbeit mit globalen Partnern wie KPMG, PWC, Travelperk, Vat4You, Taxback und VAT IT nahtlos in ein Ökosystem von Unternehmen integrieren.

In der neuen Yokoy-Niederlassung in der Amsterdamer Innenstadt werden 40 Mitarbeitende in verschiedenen Funktionen tätig sein, während das Unternehmen weiter wächst und die europäischen Märkte bedient. (Yokoy/mc)

Yokoy