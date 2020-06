Frank Brunschweiler neu im Swico-Vorstand

Zürich – An der ersten digitalen Generalversammlung des Wirtschaftsverbandes für die ICT- und Online-Branche ist Frank Brunschweiler neu in den Vorstand gewählt worden. Adrian Müller wurde anlässlich der Konstituierungssitzung des Vorstandes zum neuen Vizepräsidenten von Swico erkoren.

Brunschweiler hatte sich bereits vor seiner Wahl in den Vorstand bei Swico engagiert: Als Mitglied der IG-Consumer Electronics setzte er sich schon früh, in der «Motion Sommaruga», für einen barrierefreien TV-Empfang ein und lobbyierte dafür auch im Bundeshaus. Seit diesem Jahr amtet er in der IG-CE als Beiratsvorsitzender. Nach Engagements bei Firmen wie beispielsweise Sony oder Ascom ist er seit über 20 Jahren für die Firma Telion AG in Schlieren tätig. Dort verantwortet er als Bereichsleiter die Geschäftsaktivitäten in den Märkten Consumer- und Professional Electronics und sitzt in der erweiterten Geschäftsleitung ein.

Adrian Müller ist seit 2013 im Swico Vorstand aktiv. Der fundierte Kenner von Image/Printing/Finishig ist international gut vernetzt und übernimmt vom zurückgetretenen Pierre Muckly die Leitung der Finanzdienste und des Bereichs Imaging/Printing/Finishing sowie das Amt des Vizepräsidenten. Müller ist seit 2003 bei HP, wo er in diversen Positionen quasi zum Gesicht von HP Schweiz wurde. Seit 2015 ist er als Managing Director tätig. «Es freut mich sehr, dass Verband und Vorstand mir das Vertrauen schenken, die Arbeit von Pierre Muckly weiter führen zu dürfen», so Adrian Müller.

Swico-Präsident Andreas Knöpfli zur Wahl seines neuen Vizepräsidenten: «Mit der Wahl von Adrian Müller läuten wir bei Swico einen Generationenwechsel ein. Das tut der Branche und dem Verband gut.»

Alle Mitglieder wurden mit klarer Mehrheit gewählt.

Somit setzt sich der Swico Vorstand neu wie folgt zusammen:

Andreas Knöpfli, Peakteq GmbH, Präsident

Adrian Müller, HP Schweiz GmbH, Vizepräsident

Frank Brunschweiler, Telion AG

Markus Groeninger, edux gmbh

Alain Gut, IBM Schweiz AG

Barbara Josef, 5to9 AG

Stefan Metzger, Cognizant Technology Solutions AG

Nadja Perroulaz, Liip AG

Jean-Jacques Suter, PMEpower / KMUpower

Andrej Vckovski, Netcetera AG

Ruedi Wipf, Consor AG

Arno Zindel, Canon (Schweiz) AG

(Swico/mc)