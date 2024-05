Franziska Barmettler wird neue CEO von digitalswitzerland

Zürich – An der in den Räumlichkeiten der TX-Group durchgeführten Generalversammlung gab die Standortinitiative digitalswitzerland sowohl den Wechsel des Präsidiums per 1.6.24 als auch der Geschäftsführung per 1.11.24 bekannt.

Den Einstieg in Abend lieferte ein Referat von PD Dr. Alexander Ilic, Co-Founder und Executive Director des ETH AI Center, welcher mit seinem Thema «The Swift Progression of GenAI» genau eine der zentralen Säulen der Tätigkeit von digitalswitzerland beleuchtete.

Doppelter Führungswechsel

Die Generalversammlung hat heute Andreas Meyer zum Präsidenten gewählt. Nach seiner Zeit bei ABB und DB hat er insbesondere die Digitalisierung der SBB als CEO bis 2020 vorangetrieben. Er wirkte bereits 2015 als Gründungsmitglied von «digitalzurich 2025» darauf hin, dass die Standortinitiative auf die ganze Schweiz ausgeweitet wird. Zudem koordinierte er den Beirat Digitale Transformation des Bundesrats während rund drei Jahren. Er folgt auf Sascha Zahnd. Dieser führte als erster Präsident nach der Zusammenführung von digitalswitzerland und ICTswitzerland die Organisation mit strategisch prägenden Impulsen durch den Wandel.

Stefan Metzger, der CEO von digitalswitzerland, will sich beruflich neu orientieren. Er hat die Integration von digitalswitzerland und ICTswitzerland operativ abgeschlossen und dabei die Organisation in den letzten zwei Jahren geprägt und für die Zukunft gerüstet. Er bleibt bis zum 31.10.2024 CEO.

Franziska Barmettler wird ihr Amt als neue CEO am 1.11.2024 antreten. Die studierte Ökonomin wirkt seit 15 Jahren an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Politik. Dabei prägte sie Entwicklungen auf dem Gebiet der Innovation und Nachhaltigkeit beim Wirtschaftsverband swisscleantech, der Migros und aktuell bei IKEA. Nebst Erfahrungen im Verbandsmanagement und dem Verständnis für Zukunftsthemen und Veränderungsprozesse in der Wirtschaft, bringt sie als Politikerin auch praktische Legislativerfahrung mit.

Ab- und Zugänge im Executive Committee

Ebenfalls Veränderungen erfuhr die Zusammenstellung des Executive Committees. Hier stimmte die Generalversammlung nach dem Ausscheiden von Anna Takihara, Jill Kümin und Philomena Colatrella der Neubesetzung durch Christine Antlanger-Winter und Roger Süess zu, wobei Colatrella der Organisation als Co-Lead im Bereich Digital Health erhalten bleibt. Sowohl die Bestätigung der restlichen Mitglieder des Executive Committees sowie des Steering Committees als auch die Decharge der Organe fand vollumfängliche Zustimmung.

digitalswitzerland dankt Sascha Zahnd und Stefan Metzger sowie allen anderen scheidenden, bleibenden und neuen Funktionsträgern für ihren grossen Einsatz.

Den Abschluss des Abends machte eine Podiumsdiskussion zwischen Pietro Supino Verwaltungsratspräsident und Verleger der TX Group und Marc Walder, Gründer der Standortinitiative digitalswitzerland und CEO der Ringier AG, welche sich über den radikalen Einfluss der aktuellen Entwicklungen auf die Medienlandschaft austauschten. (digitalswitzerland/mc/ps)