Führungswechsel bei Inventx

Chur – Pascal Keller, CEO der Inventx AG, wird das Unternehmen per Ende Juni verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Der Abgang erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Pascal Keller und den Inhabern Gregor Stücheli und Hans Nagel. Gregor Stücheli wird interimistisch die operative Leitung des von ihm und Hans Nagel im 2010 gegründeten Unternehmens wieder übernehmen. Die Suche nach einem Nachfolger für Pascal Keller ist angelaufen.

Die Inventx ist seit ihrer Gründung Jahr für Jahr gewachsen und hat sich als führende Digitalisierungspartnerin für Schweizer Banken und Versicherungen etabliert. Im Zuge dieser erfolgreichen Unternehmensentwicklung war Pascal Keller im Januar 2021 auf die neu geschaffene Stelle eines COO berufen worden und übernahm ein Jahr später die operative Leitung der Inventx als CEO.

Unter Pascal Kellers Führung hat die Inventx ihre Marktdurchdringung im Bankensektor und die Erschliessung des Versicherungsmarkts weiter vorantreiben und ausbauen können. Die Inventx hat in dieser Zeit über 200 neue Stellen geschaffen und beschäftigt mittlerweile über 500 Mitarbeitende. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Wachstumspfad war die Expansion nach Bern mit der Eröffnung des vierten Inventx-Standorts, wo in der Folge auch strategisch wichtige Kunden wie die Valiant Bank und die Visana gewonnen wurden. Parallel wurde die Organisations- und Portfolioentwicklung für eine weitere Beschleunigung des Wachstums forciert. Für die Wachstumsfelder Multi-Cloud, Digital Workplace und Cybersecurity wurden eigene Kompetenzcluster geschaffen und das Angebotsspektrum erweitert bzw. vertieft. Durch den Gewinn verschiedener weiterer Neukunden wie etwa der Aargauischen Kantonalbank und durch den Ausbau der Services für die Bestandskunden konnte das Geschäftsvolumen in den genannten Feldern nachhaltig vergrössert und der Gesamtumsatz der Inventx profitabel gesteigert werden.

Der Verwaltungsrat dankt Pascal Keller ausdrücklich für die enorme Leistung, die er an der Spitze einer insgesamt verjüngten Geschäftsleitung erbracht hat. Angesichts unterschiedlicher Auffassungen in Bezug auf die weitere Entwicklung der Inventx in der nächsten Phase des Wachstums sind die Gründer und der CEO übereingekommen, die operative Leitung der Inventx in neue Hände zu legen.

Mit der Übernahme der CEO-Funktion ad interim durch Gregor Stücheli ist die Stabilität in der Unternehmensführung gewahrt. Über die Nachfolge wird zu gegebener Zeit kommuniziert. (Inventx/mc/ps)