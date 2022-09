Gartner: Acronis Visionär im Bereich „Enterprise Backup & Recovery Software-Lösungen“

Schaffhausen – Der Cyber Protection-Lösungsanbieter Acronis ist das zweite Mal in Folge von Gartner als Visionär im jährlichen Magic Quadrant-Bericht für Enterprise Backup & Recovery-Software-Lösungen eingestuft worden.

Die Magic Quadrant-Berichte sind das Resultat einer gründlichen, faktenbasierten Marktforschung und geben einen ganzheitlichen Überblick über die relative Position verschiedener Anbieter in bestimmten Märkten, in denen das Wachstum hoch ist und sich die Anbieter deutlich voneinander unterscheiden. Laut Gartner „konzentriert sich der Markt für Enterprise Backup & Recovery Software-Lösungen auf transformative Technologien und Ansätze, die sich an den neuen Bedürfnissen der Endanwender orientieren.“

In diesjährigen Bericht wird Acronis für seine Lösung Acronis Cyber Protect Cloud, die Vollständigkeit unserer Vision sowie unsere Fähigkeit zu deren Umsetzung gewürdigt.

„Wir denken, dass die Anerkennung von Acronis im Magic Quadrant-Report von Gartner im zweiten Jahr in Folge ein bedeutender Erfolg ist, der einmal mehr den Goldstandard von Acronis für ganzheitliche Data Protection- und Cyber Security-Lösungen bestätigt“, sagt Patrick Pulvermueller, Chief Executive Officer bei Acronis. „Die Komplexität in der IT-Branche hat schwer beherrschbare Risiken erzeugt, die durch heterogene, nicht aufeinander abgestimmte Systeme noch weiter verschärft werden. Wir verfolgen das Ziel, dass unsere Kunden die volle Kontrolle über ihre Umgebung haben sollten. Zu diesem Zweck bieten wir integrierte Plattformen an, die angesichts der zahlreichen modernen Cyber Security-Bedrohungen einen optimalen Schutz für all ihre Daten, Applikationen und Systeme gewährleisten.“

Über eine Million Angriffe abgewehrt

Weltweit vertrauen über 20‘000 Service Provider sowie 750‘000 Unternehmen und Dienstleistungsorganisationen auf die Cyber Protection-Lösungen von Acronis, die in mehr als 150 Ländern zum Einsatz kommen. Allein im letzten Jahr wurden mit Acronis Cyber Protect mehr als eine Millionen Angriffe abgewehrt und über 2,66 Millionen Workloads geschützt, wodurch Service Provider und die IT-Teams von Unternehmen kostspielige Ausfallzeiten vermeiden sowie die Geschäftskontinuität ihrer Kunden bzw. Mitarbeiter gewährleisten konnten. (Acronis/mc)