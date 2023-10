Gemelo.AI nutzt Oracle Cloud Infrastructure und NVIDIA-Software zur Förderung fortgeschrittener KI-Projekte

Austin – Oracle gab heute bekannt, dass NVIDIA AI Enterprise, eine Unternehmenssoftware, die Data Science beschleunigt sowie die Entwicklung und Bereitstellung produktionsreifer KI optimiert, und die KI-Supercomputing-Plattform NVIDIA DGX Cloud ab sofort über den Oracle Cloud Marketplace verfügbar sind. Damit erhalten Kunden einen einfachen Zugang zur beschleunigten, sicheren und skalierbaren Plattform von NVIDIA für die End-to-End-KIEntwicklung und -Bereitstellung auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Berechtigte Kunden können NVIDIA AI Enterprise und NVIDIA DGX Cloud mit ihren bestehenden Oracle Universal Credits erwerben.

Im März wurde OCI zum ersten Hyperscale-Cloud-Provider, der NVIDIA DGX Cloud anbietet. Dank der Aufnahme von NVIDIA AI Enterprise in den Marketplace können Kunden jetzt schnell und einfach jede Art von LLM-Training für generative KI-Anwendungen auf OCI durchführen – auch für Workloads, die mit NVIDIA NeMo optimiert wurden, einem durchgängigen, Cloud-nativen Framework zur Entwicklung, Anpassung und Bereitstellung generativer KI. Nach der Anpassung und dem Training ihrer Modelle können Kunden dieselben Software-Container und Tools verwenden, um Inferenzen mit NVIDIA AI Enterprise auf jeder beliebigen OCI Compute-Instanz mit dem NVIDIA Triton Inference Server bereitzustellen. Ausserdem erhalten sie jetzt Zugriff auf eine Reihe von End-to-End-Trainings- und Inferenzfunktionen auf OCI sowie auf OCI-Services, um Anwendungen zu erstellen und Daten über eine Reihe von verteilten Cloud-Bereitstellungsoptionen zu verwalten.

Viele Unternehmen nutzen bereits jetzt die Vorteile der beschleunigten Datenverarbeitung und KI von NVIDIA auf OCI. Gemelo.AI führt beispielsweise GPU-beschleunigte NVIDIA Maxine-KISoftwareentwicklungskits und Cloud-native Microservices auf OCI AI Infrastructure aus, um seine Text-to-Speech-, Voice-to-Voice- und Voice-Cloning-Systeme der nächsten Generation zu betreiben. Auf diese Weise konnte Gemelo.ai „KI-Zwillinge“ einführen, die als geschulte interaktive ServiceAgenten für seine Kunden agieren.

„Gemelo.ai ist Vorreiter für neue KI-basierte Geschäftsmodelle, die die kombinierte Kraft von OCI und NVIDIA-Software demonstrieren“, so Karan Batta, Senior Vice President, Oracle Cloud Infrastructure. „Wir arbeiten seit Jahren eng mit NVIDIA zusammen, um Unternehmen eine beschleunigte Recheninfrastruktur zur Ausführung von NVIDIA-Software und -Grafikprozessoren zu bieten. Mit der Aufnahme von NVIDIA AI Enterprise und NVIDIA DGX Cloud in OCI wird diese Zusammenarbeit weiter gestärkt, wodurch noch mehr Unternehmen ihren Kunden schneller KIgestützte Dienste anbieten können.“

„Wir freuen uns sehr darauf, die gemeinsamen Ressourcen von OCI und der NVIDIA AI Enterprise Suite für die Entwicklung unserer KI-gesteuerten Anwendungen der nächsten Generation und immer nützlicheren digitalen Zwillinge einzusetzen.“

„Unternehmen, die ihre Initiativen zur generativen KI beschleunigen möchten, brauchen Plattformen, auf denen sie ihre Anwendungen in einer sicheren Umgebung trainieren und bereitstellen können“, so Charlie Boyle, Vice President von DGX Systems, NVIDIA. „Die Aufnahme der NVIDIA DGX Cloud in Verbindung mit NVIDIA AI-Software, einschliesslich NVIDIA AI Enterprise, in den Oracle Cloud Marketplace ermöglicht es OCI-Kunden, ihr bestehendes CloudGuthaben zu nutzen, um die Entwicklung von generativen KI-Anwendungen zu beschleunigen.“

NVIDIA AI Enterprise und NVIDIA DGX Cloud können über private Angebote im Oracle Cloud Marketplace aufgerufen werden. (Oracle/mc/ps)

