Swiss FinTech Awards verkünden Finalisten von 2025

Zürich – Eine 19-köpfige Jury bestehend aus Verantwortungsträgern und Meinungsführern der Schweizer Fintech-Branche hat aus über 60 zugelassenen Bewerbungen die Finalisten der diesjährigen Awards bestimmt. Die Finalisten in der «Early Stage Startup of the Year» Kategorie sind tiun und Yainvest. In der Kategorie «Growth Stage Startup of the Year» haben Rivero und Taurus das Finale erreicht.

Mit den innovativen und attraktiven Lösungen in den Bereichen Digital Assets, künstliche Intelligenz und intelligenter Systeme für Bezahlung zeigen die Finalisten, dass der Schweizer Finanzplatz ungebrochen einen interessanten Fintech-Standort mit globaler Relevanz darstellt.

Die Finalisten in der Kategorie “Early Stage Startup of the Year”

Das Startup tiun will das «SBB EasyRide für das Internet» werden. Mit tiun wird ein neues Geschäftsmodell und Bezahlsystem für jegliche digitalen Inhalte wie z.B. online Zeitungsartikel, Videos oder Podcasts ermöglicht. Mit einem intelligenten System bietet tiun die Möglichkeit, dass User für ihren tatsächlichen Konsum bezahlen, anstatt wiederkehrende Abos oder einzelne Inhalte kaufen zu müssen. Für die Geschäftskunden von tiun wie z.B. Zeitungsverlage kann dadurch die Kundengewinnung markant gesteigert und das Geschäftsmodell der «Paywall» mit neuen Angeboten ergänzt werden.

Yainvest baut auf Erkenntnissen der Verhaltensökonomie auf und hat daraus eine Software-as-a-Service (SaaS) Lösung für Asset Manager entwickelt. Mithilfe von Yainvest kann das Investorenverhalten besser verstanden und kostspieliges Fehlverhalten am Finanzmarkt minimiert werden. Mithilfe von Datenanalyse und künstlicher Intelligenz kann Yainvest das Verhalten von Asset Managers nicht nur erklären, sondern auch auf bedeutende «blinde Flecken» im Investitionsverhalten hinweisen.

Die Finalisten in der Wachstumsphase

Rivero bietet ein Portfolio an SaaS-Produkten für alle Akteure im Zahlungsverkehr an. Die verschiedenen Lösungen sind darauf ausgerichtet, essenzielle Prozesse im Zahlungssystem zu digitalisieren und zu automatisieren. So können mithilfe von Rivero z.B. die Betrugsbekämpfung oder das Streitfallmanagement im Zahlungsverkehr optimiert oder die Aufwände für die Compliance drastisch reduziert werden.

Taurus ist ein Infrastrukturanbieter für Digital Assets. Die Plattform von Taurus ermöglicht beispielsweise die sichere Verwahrung digitaler Vermögenswerte, die Tokenisierung von Vermögenswerten oder auch den Handel mit ebendiesen – alles aus einer Hand. Neu hinzugekommen ist ein Interbank Settlement-System, womit Taurus die Kapitalmarktinfrastruktur der Zukunft bauen will.

Die wichtigste Auszeichnung am FinTech-Standort Schweiz

Am 11. Juni werden die Finalisten ihre Innovationen an der grossen FinTechKonferenz des Finanz und Wirtschaft Forums in Zürich präsentieren und noch am selben Abend werden an der Swiss FinTech Awards Night die Gewinner bekannt gegeben.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2016 haben sich die Swiss FinTech Awards zur wichtigsten Auszeichnung in der Fintech-Branche entwickelt und prämieren seither jährlich herausragende Innovatoren, Start-ups und prägende Akteure innerhalb des Schweizer Fintech-Ökosystems.