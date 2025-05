Green baut Datacenter-Kapazitäten in hohem Tempo weiter aus und verstärkt die Geschäftsleitung

Lupfig – Green treibt den Ausbau ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur mit hoher Dynamik voran und erweitert ihre Geschäftsleitung. Seit dem 1. Mai 2025 verantwortet Markus Meier als Chief Construction Officer die Gesamtleitung aller Bauprojekte von Green – sowohl der unternehmenseigenen als auch jener, die im Auftrag von Kunden und in enger Zusammenarbeit mit ihnen realisiert werden.

In Lupfig realisiert Green ein weiteres Datacenter, parallel dazu entstehen zwei neue Anlagen in Dielsdorf. Mit diesen Projekten verdoppelt Green ihre Gesamtkapazitäten und reagiert auf die anhaltend starke Nachfrage nach sicheren, leistungsfähigen und nachhaltigen Infrastrukturen in der Schweiz. «Unser Wachstum folgt einem klaren strategischen Plan. Wir setzen neue Standards und stärken den digitalen Standort Schweiz nachhaltig», erklärt Roger Süess, CEO von Green, und fügt hinzu: «Mit Markus Meier verstärken wir die Organisation mit einer erfahrenen Führungspersönlichkeit, um den kontinuierlichen Ausbau unserer hochverfügbaren Infrastrukturen weiterhin in hoher Qualität und Effizienz umzusetzen.»

Markus Meier ist diplomierter Bauführer SBA und verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Leitung komplexer Bauprojekte. Er war in verschiedenen Führungsfunktionen bei namhaften Bauunternehmen tätig; unter anderem war er Geschäftsführer der Bauunternehmung Erne AG, Leiter Baumeister Zürich bei Implenia AG und er ist Verwaltungsrat der international tätigen Scheuchzer SA. Er bringt strategisches Denken und umfassende Branchenkenntnisse mit, und hat bereits mehrere Datacenter erfolgreich realisiert. «Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem starken Team die Bauprojekte erfolgreich zu planen und umzusetzen und unser Wachstum mitzugestalten», sagt Markus Meier.

Green plant, bis 2030 einen wesentlichen Beitrag zur digitalen Entwicklung der Schweiz zu leisten – durch innovative Technologien, verlässliche Partnerschaften und den kontinuierlichen Ausbau ihrer Rechenzentrumsplattform. (Green/mc/ps)