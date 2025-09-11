Green expandiert nach Europa, weitere Datacenter geplant

Lupfig – Die Schweizer Datacenter-Anbieterin Green setzt ihren Wachstumskurs fort: Die erste Etappe der Expansion beginnt in Deutschland.

Green, die Schweizer Datacenter-Anbieterin für Unternehmenskunden und Cloud-Anbieter, treibt ihre Expansion nach Europa voran. Mit der Green Datacenter Germany GmbH hat das Unternehmen eine Niederlassung in Deutschland gegründet. In der Region Frankfurt am Main wurden bereits Rechenzentrums-Standorte evaluiert, mit dem Ziel, energieeffiziente und hochverfügbare Datacenter-Kapazitäten für die steigende Nachfrage von Unternehmen und Cloud-Anbietern bereitzustellen.

Green betreibt in der Schweiz bereits an vier Standorten sechs Rechenzentren, drei weitere sind im Bau. Dabei setzt das Unternehmen konsequent auf Energieeffizienz, technologische Innovation und einen langfristigen Nutzen für Kunden, Partner und die Region. «Der Schritt nach Deutschland ist ein weiterer Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie. Als Expertin für nachhaltige Datacenter deckt Green den steigenden Bedarf, den KI und Digitalisierung schaffen, mit leistungsfähiger und energieeffizienter Infrastruktur», erklärt Roger Süess, CEO von Green.

Heiko Siats wird Managing Director für Deutschland

Die Leitung der Green Datacenter Germany GmbH übernimmt Heiko Siats, der mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und im Betrieb kritischer Infrastrukturen in Branchen wie Flugsicherheit, Pharma, Industrie und Datacenter eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit ist. Er verfügt über fundierte technische Expertise, kombiniert mit betriebswirtschaftlichem Know-how, und ist in der Branche bestens vernetzt. Unter seiner Führung wird das lokale Team aufgebaut und die Projekte umgesetzt. «Rechenzentren zu entwickeln und zu betreiben ist nur der Anfang – entscheidend ist, gemeinsam mit Kunden, Partnern und der Region Werte zu schaffen, die Bestand haben», erklärt Heiko Siats.

Die Expansion nach Deutschland markiert den Auftakt für Greens Wachstumspläne in Europa. (Green/mc/ps)