«GROW with SAP» auf AWS vereinfachen Cloud-ERP-Bereitstellung

Las Vegas – Die SAP SE und Amazon Web Services, Inc. (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc., haben GROW mit SAP auf AWS auf der Veranstaltung AWS re:Invent angekündigt.. Damit können Kunden jeder Grösse die Lösung von SAP für Enterprise Resource Planning (ERP) schnell einführen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit des am weitesten verbreiteten Cloud-Angebots der Welt nutzen.

Die Zusammenarbeit wird die Einführung von SAP S/4HANA Cloud Public Edition vereinfachen und beschleunigen und Kunden den Weg zu Innovationen auf Basis von generativer künstlicher Intelligenz (KI) eröffnen. Damit weiten die beiden Unternehmen ihr langjähriges gemeinsames Engagement zur Unterstützung von Kunden bei der betrieblichen Transformation aus. Zugleich etabliert sich AWS damit als erster Cloud-Dienstleister, der die GROW with SAP-Lösung über seinen Cloud-Marktplatz anbietet.

Software-as-a-Service-Lösung (SaaS)

ERP-Lösungen statten Unternehmen mit einer zentralen Plattform zur Optimierung und Automatisierung von Funktionen wie Finanzwesen, Personalwesen, Lieferkette und Kundenservice aus und sorgen so für durchgängige Transparenz in allen wichtigen Bereichen ihres Geschäfts. Bislang waren solche Implementierungen mit hohen Anfangsinvestitionen für Hardware und Software-Lizenzen sowie auf­wändigen Änderungsmanagementprozessen zur Anpassung von Arbeitsabläufen für geschäftskritische Vorgänge verbunden.

GROW with SAP ist eine Software-as-a-Service-Lösung (SaaS), die Kunden die schnelle Einführung von Cloud-ERP ermöglicht. Kunden, die GROW with SAP auf AWS implementieren, werden von einer einfacheren und schnelleren Einführung profitieren – Monaten anstatt Jahren – ohne Vorabkosten für Bereitstellung oder Lizenzen. Kunden profitieren ausserdem von einer vereinheitlichten Abrechnung, der Möglichkeit, ihre bestehenden AWS-Guthaben und -Verpflichtungen zu nutzen, sowie von der Verfügbarkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit der Cloud.

GROW with SAP wird es den Kunden erleichtern, ihre Geschäftsabläufe zu optimieren, um ihre Endkunden besser zu bedienen und erleichtert die Entwicklung von sicheren Anwendungen für generative KI, indem es ihre SAP-Daten mit branchenführenden Services für generative KI von AWS wie Amazon Bedrock kombiniert.

Breite Auswahl an Basismodellen führender KI-Unternehmen

Verfügbar über den generativen KI-Hub in SAP AI Core auf der SAP Business Technology Platform (BTP) und direkt auf AWS, bietet Amazon Bedrock eine breite Auswahl an Basismodellen führender KI-Unternehmen, beispielsweise AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral AI, Stability AI und Amazon. Diese Funktionen ergänzen den auf generativer KI basierenden SAP-Assistenten Joule, der in alle SAP-Geschäftsanwendungen integriert ist.

„Seit mehr als 16 Jahren haben wir Tausende von Kunden bei der Neuausrichtung ihres Unternehmens durch nahtlose Integration von SAP-Lösungen mit AWS unterstützt“, sagte Ruba Borno, Vice President des Bereichs Specialists and Partners bei AWS. „, Wir waren der erste Cloud-Anbieter, der für die Unterstützung des SAP-Portfolios zertifiziert wurde und GROW with SAP auf AWS steht für unsere gemeinsame Verpflichtung, ihnen es leicht zu machen, die Vorteile von Cloud-ERP auszuschöpfen.“

„Durch unsere Zusammenarbeit mit AWS eröffnen wir Kunden jeder Grösse einen einfachen Weg zur Einführung von Cloud-ERP mit leistungsfähiger Automatisierung und der Möglichkeit zur Gewinnung von wertvollen Einblicken über unseren Assistenten Joule, der in alle unsere Geschäftsanwendungen eingebettet ist“, erklärte Muhammad Alam, Mitglied des Vorstands der SAP SE und Leiter des Bereichs SAP Product Engineering. „Die heutige Ankündigung können Kunden sich bei ihrer Neuausrichtung in der Cloud auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von AWS verlassen. Und durch den Einsatz von Amazon Bedrock über den Generative AI Hub von SAP können sie noch mehr von Innovationen im Bereich Unternehmens-KI profitieren.“

GROW with SAP auf AWS verwendet das AWS Nitro System, eine Zusammenstellung von Hardware- und Softwarekomponenten für hohe Leistung, Verfügbarkeit, Datenschutz und Sicherheit für cloudbasierte Workloads. Mit diesem System gelingt Kunden eine sichere Ausführung ihrer wichtigen SAP-ERP-Anwendungen in der Cloud mit gesteigerter Leistung, höherer Zuverlässigkeit und verbessertem Daten­schutz und ohne die Beschränkungen herkömmlicher Hardwarekonfigurationen. Zudem nutzt GROW with SAP auf AWS die AWS-Graviton-Chips, die bis zu 60 % weniger Energie verbrauchen als vergleich­bare Amazon-Elastic-Compute-Cloud-Instanzen (EC2) für die gleiche Leistung.

GROW with SAP auf AWS baut auf dem Erfolg der beiden Unternehmen mit RISE with SAP auf und hilft Tausenden von Kunden, darunter Fortune-500-Unternehmen wie BBC, Hyundai, Moderna und die Zurich Insurance Group, die Stärken von SAP und AWS für komplexe, geschäftskritische Workloads zu bündeln.

„Die Bereitstellung von GROW with SAP im AWS Marketplace wird uns grosse Chancen zu einer be­schleu­nig­ten Einführung von SAP-Cloud-ERP-Lösungen mit eingebetteten Funktionen für Unternehmens-KI bei Kunden auf breiter Front eröffnen“, betonte Steve Niesman, Executive Vice President und President für die Region Americas bei NTT DATA Business Solutions. „Die Kombination aus bewährten Cloud-ERP-Lösungen von SAP und der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit von AWS, verbunden mit der Integration von modernsten Lösungen und Services für generative KI, wird Kunden bedeutende Produktivitätssteigerungen ermöglichen und sie für Innovationskraft und Wachstum im digitalen Zeitalter rüsten.“

GROW with SAP on AWS wird voraussichtlich in den kommenden Monaten über den AWS Marketplace verfügbar sein. Kunden können sich über GROW with SAP und andere SAP-Lösungen, im AWS Marketplace unter aws.amazon.com/sap/grow informieren. (SAP/mc/hfu)