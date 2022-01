Hostpoint bietet als erster Schweizer Provider Telefon-Support am Wochenende

Rapperswil-Jona – Als erster Webhosting-Anbieter der Schweiz bietet Hostpoint ab sofort telefonischen Tech-Support an sieben Tagen der Woche an. Der Kundendienst von Hostpoint ist an den Wochenenden nicht nur per E-Mail, sondern neu auch per Telefon, WhatsApp und Skype erreichbar. Damit baut der Rapperswiler Internet-Dienstleister sein Serviceangebot im Kundendienst einmal mehr deutlich aus.

Für Hostpoint-Kunden gab es bis anhin bereits zahlreiche Möglichkeiten, mit dem Support in Kontakt zu treten. Der telefonische Kundendienst war von Montag bis Freitag während der Öffnungszeiten (jeweils 8 bis 18 Uhr) erreichbar. Gleiches galt für die Kanäle WhatsApp-Chats und Skype-Anrufe. Schriftliche Support-Anfragen per E-Mail oder Kontaktformular wurden zusätzlich auch an den Wochenenden entgegengenommen.

Nun geht Hostpoint bei der Kundenbetreuung noch einen Schritt weiter und dehnt die regulären Öffnungszeiten für den Telefondienst sowie für die Dienste WhatsApp und Skype auf Montag bis Sonntag (jeweils 8 bis 18 Uhr) aus. So deckt der Hostpoint-Support nun an sieben Tagen in der Woche die vollständige Breite an Kontaktmöglichkeiten ab: Telefon, E-Mail, Website-Kontaktformular, WhatsApp und Skype. Sämtliche Support-Kanäle stehen uneingeschränkt allen Hostpoint-Kunden zur Verfügung.

Schweizweit einzigartiger Kundendienst in der Webhosting-Branche

Hostpoint bietet damit einen im Schweizer Hosting-Markt einzigartigen Support-Service. Seit jeher legte der grösste Webhosting-Provider der Schweiz sehr viel Wert auf erstklassige Beratung und kundenorientierten Support. Nicht zuletzt dank dem persönlichen und kompetenten Kundendienst in vier Sprachen aus der Schweiz kann Hostpoint auf eine sehr grosse und treue Kundenbasis bauen.

Für Marco Bühler, Head of Customer Care, ist die Ausweitung des telefonischen Kundendienstes auf die beiden Wochenendtage ein logischer und wichtiger Schritt: «Unsere Produkte und Services stehen den Kunden jederzeit zur Verfügung. Und viele Kunden haben gerade an den Wochenenden Zeit, um sich um ihre Websites oder Onlineshops zu kümmern. Es entstehen dementsprechend auch am Wochenende Fragen und Problemstellungen. Mit dem Ausbau des Supports via Telefon, WhatsApp und Skype auf Samstag und Sonntag möchten wir diesem Kundenbedürfnis gerecht werden.»

In der Vergangenheit wurde bei Hostpoint immer wieder in die Weiterentwicklung und den Ausbau des Supports investiert. Bereits seit 2008 arbeiten mehr als die Hälfte aller Mitarbeitenden im technischen oder administrativen Kundendienst. Seit 2012 sind Support-Anfragen über den Internettelefonie-Dienst Skype möglich. Im gleichen Jahr wurde mit dem «CheckIn» ein Angebot lanciert, bei dem Kunden einen Beratungstermin bei Hostpoint vor Ort buchen können. Und schliesslich eröffnete Hostpoint im vergangenen Jahr als erster Provider der Schweiz einen Support-Kanal über den Kurznachrichtendienst WhatsApp.

Support-Anfragen per Telefon ab sofort möglich

Ab sofort steht der technische Telefon-Support allen Hostpoint-Kunden von Montag bis Sonntag von jeweils 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Gleiches gilt für die Kanäle E-Mail, Kontaktformular, WhatsApp und Skype. Kunden mit einem Business Webhosting oder einem Managed Flex Server geniessen zudem je nach Produkt die Vorteile des Gold- resp. Platinum-Supports (mit Service Level Agreement). (Hostpoint/mc/ps)