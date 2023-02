20 Jahre cyon: Schweizer Webhosting-Anbieter feiert Jubiläum

Basel – Am 1. Februar 2003 gründeten zwei angehende Chemiestudenten den Schweizer Webhosting-Provider cyon und legten damit den Grundstein für eine inzwischen zwanzig Jahre dauernde Erfolgsgeschichte. Heute betreibt das Basler Unternehmen fast 90’000 Websites und verwaltet mehr als 145’000 Domainnamen. Damit zählt cyon zu den wichtigsten Webhosting-Anbietern der Schweiz.

Die Geschäftsidee, mit der die beiden Jungunternehmer David Burkardt und Tobias Byland am 1. Februar 2003 antraten, war simpel: Die Vermietung von Speicherplatz für die Veröffentlichung von Websites und den Versand und Empfang von E-Mails sollte ihr Studium finanzieren. Sie erkannten, dass die wenigen damals erhältlichen Webhosting-Angebote nicht nur kompliziert zu bedienen, sondern auch teuer waren. Mit einem eigenen Angebot wollten sie das ändern. Die Idee kam sofort an und das Unternehmen begann rasch zu wachsen. Nur ein Jahr später zählte cyon bereits 1500 Kundinnen und Kunden.

«Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich die Idee Tobias Ende 2002 bei einem Döner pitchte», sagt David Burkardt, heute CEO und Inhaber von cyon. Und weiter: «Aber selbst in meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sich daraus einmal eine solche Erfolgsgeschichte entwickeln würde».

Das Internet: Vom Geek-Tool zum Alltagsprodukt

Während in den früheren 2000er Jahren vor allem Technikbegeisterte ins Internet drängten, gehört das Internet heute wie selbstverständlich zum Alltag. Das stellt hohe Anforderungen an die Datensicherheit und die Verfügbarkeit von Websites, E-Mail und Domains, aber auch an die intuitive Bedienung der komplexen Technik. cyon erkannte dies früh und investiert seit der Gründung kontinuierlich in eine sichere und geschwindigkeitsoptimierte Infrastruktur.

Im Laufe der Jahre gelang es cyon immer wieder, den Webhosting-Markt mit innovativen Lösungen zu überraschen. Etwa mit dem bereits 2005 lancierten und inhouse-programmierten «my.cyon», mit welchem Kundinnen und Kunden seither die gesamte Vertrags- und Rechnungsadministration bequem online erledigen können. Etwas später wurde auch die Verwaltung von Webhostings und E-Mail-Konten integriert. Die Einführung eines Tools zum automatischen Schliessen von auftretenden Sicherheitslücken in Kundeninstallationen 2015 oder der Ende 2017 lancierte kostenlose Umzugsservice für Websites und E-Mail waren weitere Meilensteine.

Heute gehört cyon zu den wichtigsten und gleichzeitig nur noch wenigen unabhängigen Webhosting-Providern der Schweiz. In seinen Büros in Basel beschäftigt das Unternehmen 55 Mitarbeitende und hat sich neben den klassischen Webhosting-Lösungen insbesondere auf Hosting-Lösungen für professionelle Ansprüche und Webagenturen spezialisiert. (cyon/mc/hfu)

