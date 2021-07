Huawei EBG stockt Account Management auf

Dübendorf – Die Enterprise Business Group, Huaweis Sparte für Unternehmenskunden, wächst nachhaltig. Mit Daniel Gustavsson als neuem Account Manager visiert der Technologieausrüster die Segmente Medtech, Healthcare, Hospitality & Tourismus an.

Daniel Gustavsson hat in den vergangenen fünf Jahren als Vertriebsverantwortlicher bei Oracle den Hospitality-Sektor, zuletzt im gesamten DACH-Raum, verantwortet. In diesem Bereich hat er Unternehmen in der Hotellerie und im Gastgewerbe dahingehend beraten, wie sie Vernetzungs- und andere smarte Technologien für mehr Effizienz, bessere Services und aussergewöhnlichere Gasterlebnisse einsetzen können.

Bei Huawei wird er neben dem Gastgewerbe auch die stark wachsenden Segmente Medtech und Healthcare in der Deutschschweiz betreuen. Daniel Gustavsson bringt neben seinen Erfahrungen bei Oracle ein tief gehendes Verständnis dieser Branchen mit. Er war unter anderem Restaurant- und Guest- Relations-Manager in etablierten Häusern oder Verantwortlicher für Food & Beverages in der SALA Hospitality Group. Er kennt somit die Bedürfnisse der Branche, die mit fortschreitender Digitalisierung und neuen Kundenerwartungen einhergehen.

Roland von Arx, Vice President Enterprise Business Group Switzerland, blickt vorwärts: «Um mit unserem Wachstum mitzuhalten, stocken wir unseren Businessbereich weiter personell auf und sind darum besorgt, vielfältige Branchenkenntnisse hinzuzugewinnen. Dies vor allem in Sektoren, die durch die Digitalisierung in einem tiefgreifenden Wandel sind und massgeschneiderte technologische Lösungen für ihre weitere Vernetzung, ihre Daten und ihre digitalisierten Prozesse benötigen. Wir begrüssen Daniel im Team und nehmen Kurs auf die Erschliessungen dieser interessanten Märkte, gemeinsam mit unserem loyalen und wachsenden Partnernetzwerk.»

Die Enterprise Business Group von Huawei ist ein innovativer ICT-Technologiepartner für Unternehmenskunden. Die Sparte stellt hochmoderne Lösungen und Dienstleistungen für ICT- und Netzwerkinfrastrukturen, Server, Speicher, Cloud Computing sowie Rechenzentren für Kunden aus verschiedensten Branchen sowie der öffentlichen Hand bereit. Dabei setzt Huawei auf die Zusammenarbeit und Integration mit einem sich stetig vergrössernden Partner-Ökosystem. (Huawei/mc/ps)