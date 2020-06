Huawei ist neue Nummer #6 auf der Liste der innovativsten Unternehmen 2020

Zürich – Huawei wird neu auf Platz sechs der innovativsten Unternehmen weltweit aufgeführt. Huawei rückt in der Liste der renommierten Boston Consulting Group (BCG) gleich 42 Plätze nach vorne, um sich einen Platz in den Top 10 zu ergattern, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die ganze Story und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem unterstehenden Link:

https://www.bcg.com/publications/2020/most-innovative-companies/successful-innovation.aspx?linkId=91495855&redir=true

(Huawei/mc/ps)