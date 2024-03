Huawei Schweiz lanciert KMU-Initiative für beschleunigte Digitalisierung des Backbones der Schweizer Wirtschaft

Zürich – Die Enterprise Business Group (EBG) der Huawei Technologies Switzerland AG will den Schweizer KMU die Digitalisierung erleichtern und die Einführung digitaler Technologien beschleunigen. Dafür hat Huawei mit «eKit» ein Standardpaket an Connectivity-, Storage- und Collaboration-Lösungen lanciert, die integriert, vorkonfiguriert und somit einfach zu bedienen sind. Das eKit wird über die Huawei-Partner in der Schweiz vertrieben und richtet sich insbesondere an Gewerbler im Klein- oder Heimbüro, an den Detailhandel, an Hotel und Gastronomie sowie Immobilienverwalter, aber auch an Startups.

Corona-bedingt haben viele Schweizer KMUs bereits in erste digitale Tools investiert. Doch up-to-date zu bleiben und die digitale Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern, ist mit Kosten und Know-how verbunden, was bei vielen Gewerblern und in kleineren und mittleren Unternehmen vielfach nicht in so hohem Masse wie erforderlich vorhanden ist.

Mit «eKit» lanciert Huawei lanciert einen Subbrand und ein ganzes Ökosystem an Lösungen, die sich an KMU- und Gewerbekunden richten. In eKit sind branchenspezifische KMU-Pakete geschnürt, in denen die wichtigsten digitalen Technologien für Datenübertragung und Konnektivität wie WiFi, Access Points, Switches und weitere Netzwerkkomponenten sowie Storage und der Huawei IdeaHub gebündelt sind. Letzterer ist eine Multifunktions-Video- und Kollaborationslösung, die sich variabel als Meeting- und Präsentationsraum, als Whiteboard oder virtuelle Projektplattform nutzen lässt.

Die Produktpakete sind Szenario-basiert für die Anforderungen verschiedenster Branchen vorkonfiguriert. Huawei visiert damit Gewerbler und KMU an, die Netzwerke in ihren Filialen innert Stunden einrichten, ihre Mitarbeitenden rasch schulen, ihr Marketing und Eventmanagement mit wenig Aufwand professionell umsetzen oder sich effizient mit Partnern für Projektarbeiten vernetzen und diese Zusammenarbeit auf ein neues Level heben wollen.

Insbesondere zielt das hochstandardisierte Paket auf Klein- und Heimbüros (Small Offices – Home Offices, SOHO), den Detailhandel, die Hotel- und Gastronomie- sowie die Immobilienbranche. Interessant ist eKit aber auch für innovative Startups, die ihre IT rasch von Grund auf aufbauen müssen und auf kostengünstige, schnell implementierbare und zuverlässige Infrastrukturen für ihre Produkt- und Service-Entwicklung angewiesen sind. Für diese jungen Talente, deren Innovation die Schweiz voranbringt, ist das überragende High-Tech-Niveau der Huawei-Lösungen bestens geeignet.

Mit seinen digitalen Plattformen – der eKit Website und der App – können Vertriebspartner und Anwender effizient ihr eigenes eKit zusammenstellen und die Hard- und Software steuern. Das eKit ist so konzipiert, dass es einfach zu vermarkten, zu installieren, zu bewirtschaften und einzusetzen ist.

Yang Wang, Market & Enterprise Solution Sales Director bei Huawei Technologies Switzerland, erläutert die Huawei-Initiative: «Als führender Netzwerkausrüster haben wir seit über 30 Jahren fundiertes ICT-Know-how und Erfahrung in der digitalen Transformation. Unsere bewährten Technologien machen wir nun in Zusammenarbeit mit unseren Schweizer Vertriebspartnern für KMU zugänglicher, damit sie daraus ohne grossen Aufwand Effizienz und Mehrwert für ihre Geschäftstätigkeit ziehen können».

Peter Müller, Gruppenleiter Category Pro AV bei Alltron, ergänzt: «Huawei hat in letzter Zeit zahlreiche neue Produkte auf den Markt gebracht, die Spitzentechnologie beinhalten und zugleich hinsichtlich Leistung, Funktionen, Benutzerfreundlichkeit, Design und Kosten perfekt auf die Anforderungen von KMU zugeschnitten sind. Diese Produkte im Portfolio zu haben, befähigt auch uns als Distributoren, dieses interessante Kundensegment besser abzudecken.»

Patrik Eigenheer, Geschäftsführer, ABSOLUT Distribution AG, fügt hinzu: «Dank der umfassenden und optimal aufeinander abgestimmten Huawei Produktepalette für KMU können wir unseren Partnern höchste Carrier-Class-Qualität liefern und mit unserer Logistik- und Engineering-Power die komplexesten Designs umsetzen.» (Huawei/mc)

