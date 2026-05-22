Huawei stellt die Full-Stack-Lösung für die Dateninfrastruktur von KI-Rechenzentren vor

Paris – Auf dem Huawei Innovative Data Infrastructure (IDI) Forum 2026, das am 21. Mai stattfand, hielt Yuan Yuan, Vizepräsident von Huawei und Leiter der Produktlinie für Datenspeicher bei Huawei, eine Keynote mit dem Titel „Data Awakening, Infra Evolving“ und stellte die Full-Stack-Dateninfrastrukturlösung für KI-Rechenzentren (DCs) vor, die die industrielle Intelligenz beschleunigen soll.

Heute verändert KI die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten. Agenten werden zu einem wichtigen Motor für neue digitale Produktivität und entwickeln sich zu digitalen Mitarbeitern von Unternehmen. Die rasante Ausbreitung von KI-Anwendungen führt zu einem Anstieg des Token-Verbrauchs in Unternehmen in einem noch nie dagewesenen Ausmass. Yuan wies darauf hin, dass Unternehmen ihre bestehende IT-Architektur rasch zu einer KI-Rechenzentrums-Dateninfrastruktur weiterentwickeln müssen, um die Einführung von KI zu beschleunigen. Eine solche Infrastruktur muss systematisch geplant und auf den folgenden Säulen aufgebaut werden: Data Lakes, KI-Datenplattformen, Rechenleistung, Modelle, Agenten-Frameworks und Datenresilienz.

Vor diesem Hintergrund stellte Huawei die Full-Stack-Dateninfrastrukturlösung für KI-Rechenzentren vor, um den Aufbau von KI-Rechenzentren und die grossflächige Einführung von KI in Unternehmen zu beschleunigen.

KI-Data-Lake

Der hochdichte OceanStor Pacific Scale-Out Storage bietet 11 PB Kapazität auf 2 HE und ermöglicht so massive Datenspeicherung bei optimalen Gesamtbetriebskosten (TCO). DME Omni-Dataverse, die einheitliche Datenraumlösung des Unternehmens, unterstützt multimodalen, standortübergreifenden und Echtzeit-Datenimport, globale Datentransparenz und -verwaltbarkeit sowie den Abruf aus Hunderten von Milliarden von 1.000-dimensionalen Vektoren in Sekundenschnelle und ermöglicht so eine hochwertige Datenaggregation und -bereitstellung.

Wissens- und Speicherplattform

Für Inferenzcluster im Ultra-Scale-Bereich führt Huawei den branchenweit ersten Context Memory Storage (CMS) ein, der heterogene Rechenleistung unterstützt. CMS unterstützt den semantischen Direktdurchlauf von Schlüssel-Wert-Paaren (KV) oder nutzt die dedizierte Datenverarbeitungseinheit (DPU) für semantisches Offloading. Es lässt sich zu einem gemeinsamen KV-Cache-Pool im PB-Massstab erweitern und reduziert die Zeit bis zum ersten Token (TTFT) um 90 %.

Für KI-Inferenzszenarien in Unternehmen integriert die von Huawei entwickelte, branchenweit erste 3+1-KI-Datenplattform KV-Cache-Beschleunigung, eine Wissensdatenbank mit einer Abrufgenauigkeit von über 95 % und eine sich ständig weiterentwickelnde Speicherbank. Darüber hinaus ermöglicht der Unified Cache Manager (UCM) von Huawei eine nahtlose Planung und Verwaltung und verbessert die Inferenzgenauigkeit um 30 %.

Modellentwicklung und Ressourcenplanung

Huaweis ModelEngine bietet sofort einsatzbereite Modellfunktionalität und Modell-Gateway-Fähigkeiten, was eine Zero-Code-Anpassung an neue Modelle und eine Modellbereitstellung mit einem Klick ermöglicht. Darüber hinaus erreicht ModelEngine dank feinkörniger Rechenressourcenpartitionierung und intelligenter Planung ein Verhältnis von bis zu 1:10 bei der xPU-Partitionierung, sodass eine xPU mehrere Zwecke erfüllen kann, was die Ressourceneffizienz verbessert.

Agenten-Framework

Die ModelEngine Nexent-Agentenplattform von Huawei generiert Agenten direkt über eine auf natürlicher Sprache basierende Interaktion, was die Entwicklung vereinfacht und die Einführungszeit um 80 % verkürzt. Durch die automatische Optimierung von Fähigkeiten, Eingabeaufforderungen und Speicher stellt Nexent sicher, dass Agenten durch kontinuierliche Weiterentwicklung immer intelligenter werden.

Plattform für Datenresilienz

Um potenzielle Datensicherheitsrisiken bei Agenten, Modellen, Plattformen und der Infrastruktur zu bewältigen, müssen Unternehmen eine durchgängige Datenschutzlösung aufbauen, die den Missbrauch von Tools, Datenvergiftung, Manipulationen und Ransomware-Angriffe verhindert und so einen umfassenden Schutz der KI-Datenbestände gewährleistet.

„KI eröffnet der IT-Branche neue Möglichkeiten“, sagte Yuan. „Das nächste Kapitel der KI sind Daten. Huawei engagiert sich für technologische Innovationen im Bereich der Datenspeicherung, wird Erfahrungen mit der industriellen Einführung von KI sammeln und eng mit der gesamten Branche zusammenarbeiten, um Kunden dabei zu unterstützen, ihren Weg in das intelligente Zeitalter zu beschleunigen.“ (Huawei/mc/ps)