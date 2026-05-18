Digital Realty eröffnet sein erstes Rechenzentrum in Barcelona

Barcelona – Digital Realty, ein weltweit führender Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen, eröffnet im Innovationsgebiet Sant Adrià de Besòs in Barcelona sein erstes Rechenzentrum.

Die Eröffnung widerspiegelt das Engagement von Digital Realty für die Entwicklung des Mittelmeerraums zu einem globalen Knotenpunkt für digitale Infrastruktur der nächsten Generation. Das neue Rechenzentrum – mit einer geplanten Gesamtkapazität von 14 MW – ist darauf ausgelegt, die Anbindung an eine Vielzahl von Netzwerkanbietern zu unterstützen und verbessert damit die Netzwerkvielfalt der gesamten Region. Zudem liegt das Rechenzentrum nahe dem Schnittpunkt wichtiger globaler Verbindungswege.

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