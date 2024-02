Informatica: Jens Kambor ist neuer Vice President of Sales für die DACH-Region

Chur – Für die Rolle des Vice President of Sales hat Informatica die optimale Neubesetzung in den eigenen Reihen gefunden: Mit Jahresbeginn hat Jens Kambor die Position übernommen und ist somit verantwortlich für den strategischen Ausbau des Geschäfts in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Seit nunmehr sechs Jahren ist Kambor Teil von Informatica und besetzte bis zu seiner aktuellen Rolle die Position als (Senior) Director Field Sales DACH. Zuvor war er neun Jahre bei IBM in verschiedenen Management-Funktionen tätig. Entsprechend konnte Kambor seine Führungs- und Vertriebskompetenzen bereits umfassend unter Beweis stellen.

„Im Rahmen unserer Strategie für die DACH-Region geht es mir in Zukunft vor allem darum, die existierenden, engen Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern zu vertiefen. Unser übergreifendes Ziel ist es, führende Unternehmen, einschliesslich der Hidden Champions, auf ihrem Weg zur datengetriebenen Digitalisierung zu begleiten und sie mit unserer einzigartigen KI-gestützten und cloud-basierten Plattform in Sachen Data Management und bei ihrer Reise in die Cloud zu unterstützen“, so Kambor. (Informatica/mc)