]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation stärkt Präsenz der ]init[ Gruppe in der Schweiz

Bern – Mit der Gründung der ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Zweigniederlassung in Muri bei Bern baut die ]init[-Gruppe ihre Präsenz in der Schweiz weiter aus. Die neue Zweigniederlassung ermöglicht es, die internationalen Erfahrungen, Best Practices und Fachkompetenzen der Gruppe künftig noch stärker in den Schweizer Markt einzubringen. Kunden profitieren dabei von einem erweiterten Zugang zu Expertenwissen, innovativen Lösungsansätzen sowie bewährten Projekterfahrungen aus dem DACH-Raum und internationalen Vorhaben. Gleichzeitig bleibt die Ironforge AG als etablierte Schweizer Tochtergesellschaft unverändert bestehen und profitiert von neuen Möglichkeiten in der Projektumsetzung.

«Mit der Gründung der ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation schafft die ]init[Gruppe die Voraussetzungen, um die internationalen Stärken noch besser für den Schweizer Markt nutzbar zu machen. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von einem erweiterten Leistungsspektrum, zusätzlichen Ressourcen und der Erfahrung aus zahlreichen erfolgreichen Projekten im In- und Ausland. Gleichzeitig bekräftigen wir unser langfristiges Engagement für den Standort Schweiz und unsere Wachstumsambitionen in diesem wichtigen Markt», sagt Roberto Santovito, CEO bei Ironforge und neu auch Geschäftsführer der ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Zweigneiderlassung in Muri bei Bern.

Keine Veränderungen für Mitarbeitende und Kunden von Ironforge

Für die Mitarbeitenden und Kunden der Ironforge AG ergeben sich durch die Gründung der Zweigniederlassung keine Veränderungen. Ironforge bleibt als eigenständige Tochtergesellschaft der ]init[-Gruppe bestehen und wird ihre Kunden weiterhin wie gewohnt betreuen.

Gleichzeitig eröffnet die neue Struktur zusätzliche Möglichkeiten: Künftig kann die ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation die Ironforge AG als Subakkordantin bei der Umsetzung von Projekten einsetzen. Davon profitieren auch bestehende Kunden von Ironforge, da ihnen bei Bedarf das gesamte Know-how und die Ressourcen der internationalen ]init[-Gruppe zur Verfügung stehen.

Standort Schweiz bleibt zentraler Bestandteil der Gruppe

Die Schweiz bleibt auch langfristig ein wichtiger Standort innerhalb der internationalen Organisation. Neben der Betreuung bestehender Kunden soll die Präsenz vor Ort gezielt ausgebaut werden, um weiteres Wachstum zu ermöglichen und zusätzliche Marktchancen zu erschliessen.

Im Zuge dieser Entwicklung verlegt Ironforge im vierten Quartal 2026 ihren Standort von Muri nach Bern. Die neuen Räumlichkeiten bieten eine bessere Anbindung an den öffentlichen Verkehr und erleichtern die Erreichbarkeit für Mitarbeitende sowie Kunden. Gleichzeitig schafft der zentralere Standort an der Belpstrasse 36 optimale Voraussetzungen für eine stärkere persönliche Zusammenarbeit und den weiteren Ausbau der Unternehmenskultur. Der Standort in Zürich bleibt bestehen und wird ebenfalls ausgebaut.

Über ]init[

Die ]init[-Gruppe ist mit rund 1’400 Mitarbeitenden an Standorten in Europa vertreten – unter anderem in Bern, Zürich, Berlin, Wien, Prag und Porto. Die Gruppe ist einer der umsetzungsstärksten Experten für Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Der Fokus liegt auf dem öffentlichen Sektor, dem Gesundheitswesen und der Wirtschaft. ]init[ entwickelt einfache und nachhaltige digitale Lösungen mit einem ganzheitlichen Ansatz – von Beratung und Konzeption über Entwicklung bis zum Betrieb.

www.init.de

Über die Ironforge Consulting AG

Die Ironforge Consulting AG gehört zu den etablierten ICT-Dienstleistern der Schweiz und verfügt über langjährige Erfahrung in der Digitalisierung öffentlicher Verwaltungen. Mit Standorten in Muri b. Bern und Zürich ist das Unternehmen Teil der ]init[-Gruppe, einem Marktführer im deutschsprachigen Raum für Verwaltungsdigitalisierung.

www.ironforge.ch