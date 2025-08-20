Innovation im Digital Banking: Contovista lanciert den Smart Balance Optimizer

Schlieren – Mit dem Smart Balance Optimizer bringt Contovista eine neue Generation AI-gestützter Finanzautomatisierung auf den Markt. Die Lösung erkennt individuelle Finanzmuster in Echtzeit, prognostiziert den künftigen Mittelbedarf und gibt datengestützte Empfehlungen zur Liquiditätsoptimierung – direkt im Digital Banking.

Automatisierte Liquiditätsoptimierung im Digital Banking

Der Smart Balance Optimizer löst ein zentrales Problem im Privat- wie Firmenkundengeschäft: Die optimale Verteilung freier Mittel auf rentablere Konten erfolgt bislang meist manuell oder gar nicht.

Die Lösung von Contovista analysiert automatisch Transaktionsdaten und Nutzerverhalten in Echtzeit, berechnet den voraussichtlichen Finanzmittelbedarf und schlägt darauf basierend Umbuchungen vor. Diese Empfehlungen sind mit einem Klick ausführbar – bei voller Transparenz und Kontrolle durch die Nutzer:innen.

Renditepotenziale erschliessen

Eine von Contovista durchgeführte Erhebung zeigt, dass 85 % der Digital Banking Nutzer:innen jährlich im Durchschnitt 160 Franken an Renditepotenzial ungenutzt lassen.. Der Smart Balance Optimizer hilft, diese Chancen zu realisieren.

Er hilft Kund:innen dabei, ihr Geld so zu verschieben, dass es auf Konten mit besseren Zinsen liegt und so mehr Ertrag bringt, ohne dass finanzielle Engpässe entstehen. Denn eine vorausschauende Planung stellt sicher, dass jederzeit genügend Liquidität verfügbar bleibt.

Self-Driving Money: Paradigmenwechsel im Banking

Mit dem Konzept des Self-Driving Money beginnt ein neues Kapitel im Digital Banking: Statt passiv verwaltet, wird Liquidität nun dynamisch und vorausschauend optimiert. Kund:innen erwarten zunehmend, dass ihre Finanzlösungen mitdenken, ohne dass sie dabei an Kontrolle, Sicherheit oder Nachvollziehbarkeit verzichten müssen. Der Smart Balance Optimizer ist ein konkreter Schritt in diese Richtung: Die Technologie liefert intelligente Vorschläge – die finale Entscheidung bleibt stets bei den Menschen.

Mehrwert für Banken und Finanzinstitute

Banken profitieren vom Smart Balance Optimizer gleich mehrfach:

Wertschöpfungspotenzial : Erhöhung der Einlagenbasis sowie Cross- und Upselling-Chancen

: Erhöhung der Einlagenbasis sowie Cross- und Upselling-Chancen Effizienzsteigerung : Reduktion von Supportanfragen infolge fehlgeschlagener Zahlungen

: Reduktion von Supportanfragen infolge fehlgeschlagener Zahlungen Kundenbindung: Differenzierende digitale Services steigern die Relevanz – besonders bei Retail- und KMU-Kund:innen

Die Lösung von Contovista ist als eigenständige Komponente verfügbar, oder als Zusatzmodul im AI Personal Finance Manager und AI Business Finance Manager. Die Integration erfolgt flexibel per API, Web- oder Mobile-Komponente. (Contovista/mc)

