InsureTech-Experte Andreas Maier wird neuer Verwaltungsrat von ti&m

Zürich – Mit Andreas Maier stösst ein ausgewiesener Kenner der InsureTech-Branche zum Schweizer Digitalisierer ti&m.

Nach seinem Studium an der HSG und verschiedenen Stationen als CIO bei der Zürich Versicherung und der AXA ist Andreas Maier seit seiner Pensionierung im September 2023 als Senior Adivisor bei der AXA tätig. Ausserdem ist er Gründer von bluerock27, einer IT-Dienstleistungsfirma.

«Andreas Maier hat ein tiefes technologisches Know-how, er kennt das Versicherungsbusiness und ist in der Branche bestens vernetzt. Als Gründer einer IT-Firma weiss er auch, auf was es in unserem Geschäft ankommt und bringt eine betriebswirtschaftliche Perspektive mit. Ich freue mich sehr über seine Expertise als neuer Verwaltungsrat von ti&m», so Thomas Wüst, Gründer und CEO von ti&m. (ti&m/pg)