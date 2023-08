Generative KI: Cognizant erweitert Partnerschaft mit Google Cloud

Teaneck – Cognizant (Nasdaq: CTSH) erweitert die im Mai 2023 bekannt gegebene Partnerschaft mit Google Cloud: Basierend auf der Technologie für generative künstliche Intelligenz (KI) von Google Cloud entwickelt Cognizant künftig Large-Language-Model-(LLM)-Lösungen, um die verschiedenen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu adressieren.

„Cognizant und Google Cloud arbeiten zusammen, um die Grenzen heutiger GenAI-Anwendungen zur Generierung von Inhalten neu zu definieren. Unser Ziel ist es, Lösungen für Unternehmen im Gesundheitswesen zu entwickeln, die zu erheblichen Kosteneinsparungen führen, die geschäftliche Effizienz steigern und die Patientinnen- und Patientenerfahrung verbessern», so Ravi Kumar S, CEO von Cognizant. „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Google Cloud zu vertiefen, um gemeinsam das Potenzial dieser neuen Technologie auszuschöpfen und ihren Geschäftswert für die Kunden der Branche zu demonstrieren.“

Komplexe Administration vereinfachen mit LLM

Das Programm konzentriert sich zunächst auf die Umgestaltung von Verwaltungsprozessen in Bereichen wie Einsprüche und Beschwerden oder Patienten- und Mitgliederbeteiligung. Die breit angelegte Initiative kombiniert die Möglichkeiten der Google Cloud-Plattform Vertex AI mit der KI-Expertise sowie der umfassenden Erfahrung von Cognizant im Gesundheitswesen.

Administrative Aufgaben im Gesundheitswesen sind oft sehr komplex. Sie erfordern deswegen menschliche Expert:innen, die Informationen für Leistungsanbieter, Patient:innen und administrative Nutzer:innen interpretieren und verwalten. LLM sind in der Lage, diesen Prozess zu vereinfachen, was wiederum die manuelle Arbeitsbelastung verringert, die Genauigkeit erhöht und die Kosten senkt. Zum Beispiel können LLMs den zeitaufwändigen Prozess der Umwandlung von juristischen Verträgen in klar definierte Zahlungsregeln automatisieren. Zahlungsspezialistinnen und -spezialisten können sich dann auf Genauigkeit, vertragliche Nuancen und die schnellere Bereitstellung konsistenter Ergebnisse konzentrieren.

„Die generativen KI-Funktionen von Google Cloud unterstützen Organisationen im Gesundheitswesen dabei, einen neuen betrieblichen Standard zu setzen“, sagt Thomas Kurian, CEO von Google Cloud. „Unsere erweiterte Partnerschaft mit Cognizant bietet unseren gemeinsamen Kunden im Gesundheitswesen ein breites Spektrum an Technologien, mit denen sie sich auf eine völlig neue Art und Weise weiterentwickeln können.”

Fokus auf Datenschutz

Cognizant und Google Cloud legen besonderen Wert auf Datenschutz und Datensicherheit. Die Zusammenarbeit basiert auf den Grundsätzen von Cognizant und Google Cloud für verantwortungsbewusste KI sowie auf den Data Governance- und Datenschutzstandards von Google Cloud. Der Datenzugriff und die Datennutzung werden durch die zuverlässige Infrastruktur von Google Cloud und die sichere Datenspeicherung sowie durch die Sicherheits- und Datenschutzprozesse jedes Kunden angemessen geschützt. Dies gewährleistet auch die Einhaltung des Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Cognizant ist Global Systems Integrator Partner für Google Cloud und Luminary Sponsor 2023 der Konferenz Google Cloud Next 2023. 2021 hat Cognizant zudem eine spezielle Google Cloud Business Group (GBC) gegründet, um die Cloud-Modernisierung gemeinsamer Kunden in wichtigen vertikalen Märkten zu beschleunigen. Cognizant verfügt darüber hinaus über mehrere Partnerspezialisierungen und Kompetenzzertifikate für die Google Cloud sowie einen grossen globalen Ressourcenpool von Google-zertifizierten Architektinnen und Ingenieuren. (Cognizant/mc/ps)