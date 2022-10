Oracle und NVIDIA: Partnerschaft für die beschleunigte KI-Einführung in Unternehmen

Oracle CloudWorld, Las Vegas – Oracle und NVIDIA kündigen eine mehrjährige Partnerschaft an, um Kunden bei der Lösung von geschäftlichen Herausforderungen mit beschleunigtem Computing und künstlicher Intelligenz (KI) zu unterstützen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) mit dem vollständigen Computing-Stack von NVIDIA – von GPUs über Systeme bis hin zu Software – aufzurüsten.

OCI erweitert seine Kapazität um Zehntausende weitere NVIDIA-GPUs – darunter die A100 und die kommende H100. In Kombination mit der KI-Cloud-Infrastruktur von OCI bestehend aus Bare Metal, Cluster Networking und Speicher erhalten Unternehmen ein umfassendes, leicht zugängliches Portfolio an Optionen für KI-Training und Deep-Learning-Inferenzen in grossem Massstab.

«Um in der heutigen Geschäftswelt langfristig erfolgreich zu sein, brauchen Unternehmen schneller als je zuvor Antworten und Insights», sagt Safra Catz, CEO von Oracle. «Unsere erweiterte Allianz mit NVIDIA wird das Know-how beider Unternehmen optimal nutzen, um Kunden aus allen Branchen – vom Gesundheitswesen über die Fertigung bis hin zu Telekommunikation und Finanzdienstleistungen – bei der Bewältigung ihrer vielfältigen Herausforderungen zu unterstützen.»

«Beschleunigtes Computing und KI sind der Schlüssel zur Bewältigung der steigenden Kosten in allen Bereichen der Unternehmenstätigkeit», so Jensen Huang, CEO und Gründer von NVIDIA. «Unternehmen setzen zunehmend auf Cloud-First-KI-Strategien, die eine schnelle Entwicklung und ein skalierbares Deployment ermöglichen. Unsere Partnerschaft mit Oracle wird NVIDIA AI für Tausende von Unternehmen leicht verfügbar machen.»

NVIDIA AI auf dem Weg zur Oracle Cloud Infrastructure

NVIDIA und Oracle stellen Unternehmen bereits seit Jahren gemeinsam beschleunigte ComputeInstanzen und Software über OCI bereit. Mit der Verfügbarkeit der kompletten NVIDIA-KI-Plattformen auf OCI-Instanzen soll die erweiterte Partnerschaft KI-gestützte Innovationen für eine breite Palette von Branchen beschleunigen, um Kunden besser zu bedienen und den Vertrieb zu unterstützen. (Oracle/mc/ps)