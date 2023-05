Internetagentur-Ranking 2023: Unic Deutschland verbessert Position und Umsatz durch nachhaltiges Wachstum

München – Unic Deutschland wurde 2011 als deutsche Tochter der Unic-Gruppe gegründet und hat 2014 das erste Mal beim Internetagentur-Ranking von «iBusiness» mitgemacht. Seither hat sich die Agentur von Platz 105 kontinuierlich nach vorne gearbeitet und steht mit einem Umsatz 2022 von 10,8 Mio Euro neu auf Platz 53. Über die letzten 5 Jahre gesehen, wuchs Unic Deutschland jeweils um 22 % – und die Aussichten sind erfreulich.

Die Fachpublikation «iBusiness» bezeichnet Digitalagenturen mit einem Wachstum über 10% als «Überperformer» – und Unic Deutschland freut sich, dass die Agentur angesichts des nachhaltigen Wachstums der letzten Jahre zu dieser Gruppe gezählt wird.

Gerrit Taaks, Partner bei Unic, kommentiert dieses Resultat wie folgt: «Die grosse Nachfrage rund um den Aufbau von Unternehmens-Plattformen und begleitende UX-Leistungen konnten wir dank einer Skalierung über die Standorte der Unic-Gruppe sehr gut bedienen«, erklärt Taaks. »Dabei schätzen unsere Kunden die langjährige Unic-Expertise rund um den Einsatz der innovativen Lösungen unserer Technologie-Partner, beispielsweise Spryker, Sitecore oder SAP Commerce.»

Zu den langjährigen grösseren Bestandskunden von Unic Deztschland zählen unter anderem Hornbach, Mercedes-Benz, Magenwirth oder die Plansee-Gruppe. Sehr erfreulich entwickelt sich auch die vor drei Jahren gestartete Zusammenarbeit mit dem Technologie-Partner Spryker: Für Bestand- und Neukunden wurden mit dieser Software E-Commerce- und Kundenportal-Lösungen umgesetzt. Dabei durfte sich Unic Deutschland im Mai 2022 über den Spryker Customer Excellence Award freuen, den Kunden für herausragende Dienstleistungen vergeben haben.

Ausblick 2023

Unic Deutschland ist gut in das laufende Geschäftsjahr 2023 gestartet. Unverändert besteht eine grosse Nachfrage nach integrierten Lösungen, die den Benutzer:innen eine gute digitale Experience bieten, wobei verstärkte Investitionen in E-Commerce und Service-orientierte Lösungen spürbar seien. Trotz der vereinzelt eingetrübten Situation der Wirtschaftslage in Deutschland verfolgt Unic einen unveränderten Ausbau an den zwei deutschen Standorten München und Karlsruhe. Die Standort-übergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Unic-Gruppe, mit über 250 Expert:innen, sorgt für die dafür nötige große Flexibilität, Expertise und Skalierung der Leistungen. (Unic/mc)

Unic ist eine inhabergeführte Digitalagentur mit Standorten in Deutschland, der Schweiz und in Polen. Sie konzipiert, entwickelt und betreibt digitale Plattformen für mittlere und grössere Unternehmen mit B2B- und B2C-Fokus. Human Centered Design und die Begeisterung für den Mehrwert des Digitalen verbindet die 250 Expertinnen und Experten. Sie wirken an den Standorten Bern, Zürich, Karlsruhe, München und Wrocław.