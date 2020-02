Interxion als Colocation-Provider für das NVIDIA DGX-Ready Data Center Program ausgewählt

Zürich – 2020 INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), ein führender europäischer Anbieter von Carrier- und Cloud-neutralen Colocation-Rechenzentrumsdiensten, ist das erste Unternehmen, das ein akkreditiertes NVIDIA DGX-Rechenzentrum in der Schweiz anbietet. Das Programm bietet ein qualifiziertes Netzwerk von Rechenzentrumslösungen mit künstlicher Intelligenz (KI) für Kunden, die eine auf NVIDIA DGX-Systemen basierende KIInfrastruktur betreiben.

Die NVIDIA DGX-Systeme sind die ersten speziell für die Anforderungen der KI in Unternehmen entwickelten Lösungen, die es Data Scientists, Entwicklern und Forschern ermöglichen, von einer skalierbaren KI-Infrastruktur in Bezug auf Leistung und Produktivität zu profitieren.

«Die Nutzung der KI nimmt in ganz Europa zu und ist zu einer kritischen Ressource in den hart umkämpften Märkten der Finanzdienstleistungen, des Gesundheitswesens, des Einzelhandels, der Medien und Unterhaltung, der Fertigung und der Automobilindustrie geworden. Die NVIDIA DGX-Systeme helfen Unternehmen, Technologie als Wettbewerbsvorteil zu nutzen», sagte Bryan Hill, Director Platforms bei Interxion.

«Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit NVIDIA und seinen Kunden. Wir bieten nun an unserem Standort Glattbrugg, in der Schweiz, eine skalierbare und flexible Umgebung an, die es Unternehmen ermöglicht, mit Hilfe der KI-Technologie Innovationen in ihren Branchen zu schaffen», fügt Hans Jörg Denzler, Geschäftsführer der Interxion (Schweiz) AG, hinzu.

«Interxion bietet unseren Kunden die Möglichkeit, NVIDIA DGX-Systeme in einer zertifizierten Umgebung zu hosten, die für die Anforderungen der KI-Infrastruktur optimiert ist», so Marc Stampfli, Country Sales Manager von NVIDIA Schweiz.

Der Einsatz von KI im grossen Massstab stellt besondere Anforderungen an ein Rechenzentrum. Eine Recheninfrastruktur mit hoher Dichte, die kontinuierlich mit hoher Kapazität betrieben wird, muss die erforderlichen Strom- und Kühlungsdienste bereitstellen.

Darüber hinaus ist die Ausführung einer erfolgreichen KI-Infrastruktur und -Strategie in hohem

Masse von der Konnektivität abhängig. Die Implementierung der Datenerfassung und -übertragung von IoT-Geräten, sowohl vor Ort als auch an den Randstandorten des Unternehmens, bis hin zur Kernverarbeitung über mehrere öffentliche Cloud-Anbieter hinweg erfordert eine sichere und leistungsstarke hybride Cloud-Architektur.

Viele Unternehmen verfügen derzeit nicht über die finanziellen Ressourcen, um die ständig wachsenden Anforderungen an die KI-Infrastruktur vor Ort zu erfüllen. Unternehmen suchen nach Colocation-Anbietern wie Interxion, um die Infrastrukturanforderungen zu erfüllen und einen sicheren und hochleistungsfähigen Zugang zu Public- und Hybrid-Clouds sowie eine breite Palette an Connectivity-Optionen anzubieten. Sie wollen sicherstellen, dass ihre KI-Strategien nicht nur heute, sondern auch in Zukunft erfolgreich sind.

Interxion bietet Colocation-Services für Kunden in allen 11 europäischen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist. (Interxion/mc/ps)

Über Interxion

Interxion (NYSE:INXN) ist ein führender europäischer Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrumsdienstleistungen für Colocation und betreibt über 50 Rechenzentren in 11 europäischen Ländern. Interxions energieeffiziente Rechenzentren sind in einem standardisierten Design errichtet und bieten ein Höchstmass an Sicherheit und Verfügbarkeit zum Betrieb geschäftskritischer Anwendungen. Durch den Zugang zu mehr als 700 Connectivity-Anbietern, 21 europäischen Internetaustauschknoten und den führenden Cloud- und Media-Plattformen an seinen Standorten hat Interxion Hubs für Cloud, Content, Finance und Connectivity geschaffen, welche die Etablierung von Ökosystemen für Branchen-Cluster nachhaltig fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.interxion.ch. Firmeninformationen zu Interxion in der Schweiz bei monetas

Aktienkurs bei Google