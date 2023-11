Inventx: Ausbau des Standorts im Circle mit Fokus auf Begegnung und Ko-Kreation

Chur – Die Inventx AG, Digitalisierungs- und IT-Partnerin führender Schweizer Banken und Versicherungen, baut ihren Standort im Circle aus und um. Ziel ist es, mehr Arbeitsplätze für das wachsende Unternehmen zu schaffen sowie Interaktion und Innovation zu fördern – beides grundlegende Werte des Unternehmens.

Inventx gehört zu den Mieterinnen der ersten Stunde im neuen IT-Hotspot am Zürich-Flughafen. Seit dem Einzug im 2020 ist die IT- und Digitalisierungsdienstleisterin für Banken und Versicherungen weiter gewachsen, so dass Bedarf an zusätzlichen Arbeitsplätzen entstand. Zugleich strebt Inventx eine Aufwertung ihrer ohnehin bereits attraktiven Büroräumlichkeiten an, um Austausch und Begegnung sowie Ko-Kreation zu fördern.

Hierfür mietet Inventx ein weiteres Stockwerk hinzu und schafft neue hochmoderne Arbeitsplätze, die in das Digital-Workplace-Konzept der Inventx integriert sind. Damit können sich die Mitarbeitenden bei ihrer Tätigkeit nahtlos von Standort zu Standort sowie ins Home-Office bewegen.

Der Standort am Flughafen soll sich darüber hinaus zum «Office-Home» entwickeln: Die Cafeteria wird erweitert und es entstehen neue Begegnungszonen sowie mehr und grössere Sitzungszimmer für den Austausch in den Teams sowie mit Kunden.

In den zusätzlichen Räumlichkeiten werden zudem eine Gaming-Zone mit Billard, Dart und einer Lounge Richtung Park für gemeinsame Entspannung und damit Förderung der Inspiration sowie ein grosser Seminarraum eingerichtet, der sowohl für interne Brownbag-Sessions als auch Community-Meetups mit Kunden gebraucht wird. Zudem wird ein Innospace, der für Ko-Kreation designt ist, für Innovationsworkshops bereitstehen.

Das Equipment in allen Bereichen ist auf höchstem Hightech-Stand. Dualscreens, Scribe-Whiteboards und per App buchbare Lockers erleichtern den Arbeitsalltag. Alle Meeting-Räume sind mit intuitiven Videoconferencing-Systemen für die friktionslose standortübergreifende Zusammenarbeit ausgestattet. Damit passen sich die Nachhaltigkeitsbestrebungen der Inventx perfekt in das Circle-Konzept mit modernsten Gebäudestandards und der optimalen ÖV-Anbindung ein.

Pascal Keller, CEO der Inventx, ist stolz: «Mit unserem Ausbau öffnen wir eine ganze Palette an Möglichkeiten, wie unsere Mitarbeitenden ihre Kreativität ausleben und ihre Kollaboration auf eine neue Ebene heben können. Sie sollen bei uns mit Freude, Motivation und Sinnhaftigkeit an ihre Arbeit gehen. Dazu stellen wir ihnen alle Hilfsmittel und ein noch attraktiveres Arbeitsumfeld bereit. Auch für unsere Kundeninteraktion ist dieser Ausbau ein Meilenstein – wir freuen uns, unsere Kunden künftig im neuen Ambiente zu noch mehr Ko-Innovation und intensiverem Community-Building begrüssen zu dürfen.» (Inventx/mc/ps)