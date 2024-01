Inventx beruft Banken-Profi in Sachen Digitalisierung & Services in die Geschäftsleitung

Chur – Die Inventx AG, Digitalisierungs- und IT-Partnerin führender Schweizer Banken und Versicherungen, hat einen ausgewiesenen Branchen-Intimus zum neuen Leiter Banking und Mitglied der Geschäftsleitung berufen: Damian Hallenbarter war über 20 Jahre bei der Schwyzer Kantonalbank tätig, wo er zuletzt den Bereich Digitalisierung & Services in der Geschäftsleitung verantwortete. Mit seinem profunden Know-how ist er prädestiniert dafür, die Services der Inventx im angestammten Kerngeschäft weiter zu stärken.

Bei jeder dritten Kantonalbank sowie verschiedenen führenden Regional- und Privatbanken sind digitale und IT-Services der Inventx im Einsatz. Nun verstärkt sich die spezialisierte Dienstleisterin für Schweizer Banken und Versicherungen weiter in ihrem Kerngeschäft. Mit Damian Hallenbarter hat sie einen neuen Leiter Banking in die Geschäftsleitung berufen, der die Bedürfnisse der Schweizer Banken aus eigener langjähriger Erfahrung bestens kennt und umfassendes Digitalisierungs-Know-how für die Entwicklung neuer, kundenzentrierter Banking-Services mitbringt.

Damian Hallenbarter war seit 2002 für die Schwyzer Kantonalbank tätig; seit 2009 hatte er Einsitz in deren Geschäftsleitung und verantwortete zuletzt den Bereich Digitalisierung & Services. Die Welt der Finanz-IT und Technologieberatung kennt Damian Hallenbarter zudem aus seiner Zeit bei der Systor AG, wo er zu Beginn der Nullerjahre den Bereich e-Business vor allem für Finanzdienstleister mit aufbaute.

Mit seinem umfassenden praktischen Know-how und seiner langjährigen Führungserfahrung ist Damian Hallenbarter anerkannt in der Community der Schweizer Bankentechnologie-Leader. Der 51-jährige Betriebsökonom mit Wirtschaftsinformatik im Nebenfach absolvierte die Swiss Banking School sowie das Advanced Executive Program am Swiss Finance Institute (SFI), wo er im Nachgang auch in Strategieentwicklung für Banken dozierte. Zudem hält er u.a. ein Certificate in Global Management der INSEAD Business School. Von 2021 bis 2023 sass er im Strategy Board bei der finnova AG, einem gewichtigen Inventx-Partner.

Damian Hallenbarter startet am 1. März und verantwortet mit dem Bereich Banking, in dem der Betrieb von Fachapplikationen für Banken sowie das branchenspezifische Consulting und Softwareengineering angesiedelt sind, eine der wichtigsten Säulen der Inventx-Geschäftstätigkeit. Seine Aufgabe wird es u. a. sein, mit seinem Team noch kundenzentrierter neue bedarfsgerechte Services zu entwickeln, so die Innovation voranzutreiben und das Open-Finance-Angebot der Inventx stetig auszubauen.

Pascal Keller, CEO der Inventx, begrüsst den neuen Leiter Banking: «Unsere Lösungen entstehen bereits heute im engen Austausch mit unserer Community. Mit Damian Hallenbarter werden wir noch individueller auf die Bedürfnisse unserer Kundenbanken eingehen, wie es unserem Unternehmenswert der persönlichen Interaktion und Kundennähe entspricht. Damit differenzieren wir uns als Inventx im Markt und helfen auch unseren Kunden in ihrer weiteren wettbewerbsdifferenzierenden digitalen Transformation».

Damian Hallenbarter folgt auf Pascal Wild, der nach mehr als 6 Jahren eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens angenommen hat, und komplettiert somit die sechsköpfige Geschäftsleitung der Inventx. (Inventx/mc/ps)