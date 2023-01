Inventx erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der DTI-Gruppe

Chur – Die Inventx übernimmt rückwirkend per 1. Januar 2023 die Aktienmehrheit der DTI-Gruppe. Die DTI ist eine unabhängige Dienstleisterin für digitales Informationsmanagement mit Sitz in Wil SG, einer über 25-jährigen Firmengeschichte und Expertise in der digitalen Transformation und im Informationsmanagement. Sie wird ihren Wachstumsweg als operativ eigenständiges Unternehmen unter der bewährten Führung fortsetzen und ihre Vision des Intelligent Document Lifecycles gemeinsam mit der Inventx verwirklichen. Mit den DTI-Lösungen, integriert in die Inventx Open-Finance-Plattform (ix.OFP), profitieren Schweizer Banken und Versicherungen künftig von innovativen und intelligenten Services rund um Document Processing, Archivierung und Suche.

Die DTI Gruppe wird die Inventx mit ihren Lösungen und Kompetenzen rund um Digitalisierung, Transformation und Management von Inhalten und Daten unterstützen. Dabei bringt sie langjährige Erfahrungen aus der Banken- und Versicherungsbranche mit. Ihr COGNAiO® Digitalisierungs-Ökosystem rund um Intelligent Document Processing, Prozessautomation, Archiv und Content Services sowie Search & Insights ergänzt das Lösungs- und Services-Geschäft der Inventx perfekt. Sämtliche Inventx-Kunden erhalten das komplementäre Angebot aus einer Hand; zusätzlich wird gemeinsam der Bereich Customer Communication Management adressiert, wodurch das Document-Lifecycle-Portfolio abgerundet wird. Den DTI-Kunden wiederum stehen neu die umfassenden IT- und Digitalisierungsangebote der Inventx offen.

Kaspar Tappolet, bisheriger und künftiger CEO und Mitinhaber der DTI, freut sich über die Partnerschaft und erklärt: «Wir pflegen bereits seit längerer Zeit eine intensive Zusammenarbeit. Aus den vielen positiven Erfahrungen heraus haben beide Seiten das grosse Potential und den Mehrwert erkannt, die eine Vertiefung der Geschäftsbeziehung für uns als auch für unsere Kunden mit sich bringt. Durch die Bündelung der Expertise von DTI rund um den gesamten Document Lifecycle mit der Open-Finance/Insurance-Kompetenz von Inventx profitieren die Banken und Versicherungen bei ihrer Prozessdigitalisierung von vollständig gemanagten SaaS-Lösungen aus einer Hand.»

Gregor Stücheli, Verwaltungsratspräsident der Inventx, bestätigt: «Nicht nur die komplementären Dienstleistungen, sondern auch die kundenorientierte Unternehmenskultur sowie eine hervorragende Reputation und exzellente Referenzen im Banken- und Versicherungsumfeld verbinden uns. Wir erhalten durch DTI zudem auch Zugriff auf ein ergänzendes Ökosystem, das uns zu noch mehr Relevanz und damit Wettbewerbskraft im Finanzmarkt verhilft.»

Die bisherigen Wachstumsstrategien der Inventx mit ihrer ix.OpenFinancePlatform und der DTI Gruppe, die auf COGNAiO® aufsetzt, werden so nachhaltig und mit vereinten Kräften vorangetrieben.

Die DTI Gruppe wird im neuen Setup weiterhin eigenständig und produktunabhängig operieren. Das bisherige Management, das neben Kaspar Tappolet den CTO Peter Angehrn und den COO Stefan Schmid sowie Kai David und Daniel Szlapka, die beiden Managing Directors der DTI GmbH in Deutschland, umfasst, bleibt unverändert an Bord. (Inventx/mc)