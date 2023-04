Inventx ist neue IT-Betriebspartnerin der Visana

Chur – Die Inventx AG, Digitalisierungs- und IT-Partnerin führender Schweizer Banken und Versicherungen, betreibt seit 1. April 2023 die IT-Systeme der Visana. Bis Mitte 2024 wollen beide Partner die IT der Visana für die Umsetzung einer ambitionierten Digitalisierungsstrategie transformieren.

Der Kranken- und Unfallversicherer Visana will die Entwicklungen, die mit der Digitalisierung einhergehen, nicht nur antizipieren, sondern auch beeinflussen. Dazu geht das Versicherungsunternehmen eine Partnerschaft mit der Inventx ein. Bis Mitte 2024 wollen beide Partner die IT der Visana so transformieren, dass Visana mit einer modernen IT-Landschaft ihre Leistungsfähigkeit stärken und wichtige Digitalisierungsprojekte fokussiert vorantreiben kann. Mit der Inventx steht der Visana dafür eine erfahrene und erprobte IT- und Digitalisierungspartnerin zur Seite, die bereits namhafte Schweizer Banken und Versicherungen zu ihrem Kundenkreis zählt.

Pascal Keller, CEO der Inventx, ist stolz: «Die Visana hat für ihre digitale Zukunft die Inventx als Partnerin ausgewählt, weil wir das stärkste Branchen- und Technologie-Know-how für ihre Bedürfnisse mitbringen – aber vor allem auch, weil wir kulturell am besten zu ihnen passen, um eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe zu pflegen, die von der Zusammenarbeit zwischen Menschen lebt.»

Auch Catherine Loeffel, Leiterin Digitalisierung & Operations bei Visana, ist überzeugt: «Mit Inventx haben wir eine Partnerin mit langjähriger und fundierter IT-Expertise gefunden, die uns bei der Umsetzung ambitionierter Digitalisierungsprojekte begleiten und unterstützen wird.»

Die Visana vertraut der Inventx den Aufbau ihrer zukünftigen Plattform an; parallel übergab sie der IT- und Digitalisierungsspezialistin für Schweizer Banken und Versicherungen bereits per 1. April 2023 den Betrieb der heutigen Systeme. Rund 30 Mitarbeitende, die bereits bisher die Visana-IT-Systeme betrieben haben, sind per Stichtag zur Inventx gewechselt. Damit wird aktiv der Know-how-Transfer gefördert und die nahtlose Weiterführung des IT-Betriebs in der bestehenden Landschaft sichergestellt.

Die neuen Inventx-Mitarbeitenden stärken den Standort Bern, den Inventx Mitte letzten Jahres zusätzlich zu den Büros in Chur, St. Gallen und im Circle am Flughafen Zürich eröffnet hat. (Inventx/mc)