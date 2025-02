Nidwaldner Kantonalbank mit Schnittstelle von Inventx zu bLink live

Chur – Inventx, IT- und Digitalisierungspartnerin namhafter Schweizer Banken und Versicherungen, hat für die Nidwaldner Kantonalbank die Anbindung an die SIX-Plattform bLink realisiert. Die technische Interoperabilität für den Datenaustausch ist eine wesentliche Grundlage für Open Banking bzw. Open Finance. Die NKB erhält Zugang zu Services von bLink, indem Inventx mittels ihrem API-Hub einen Grossteil der Standardisierungs- und Integrationsaufwände abnimmt. Bereits befinden sich weitere Kunden der Inventx-Community im Onboarding.

Die Nidwaldner Kantonalbank kann ihren Firmenkunden neuerdings eine moderne Schnittstelle für die vollautomatisierte Verknüpfung von Bankkonten und Buchhaltungssoftware bieten. Dem liegt eine standardisierte API-Anbindung (Application Programming Interface) zwischen der Inventx ix.OpenBankingPlatform und der SIX-Plattform bLink zugrunde, über die direkt Kontoinformationen abgerufen und Zahlungen ausgelöst werden können.

Möglich ist dies durch die technische Kooperation zwischen Inventx und bLink, die die Interoperabilität der Plattformen sicherstellt. Die Inventx implementiert, integriert und betreibt die Schnittstellen, so dass die NKB den Zugang zu branchenübergreifenden Services erhält, ohne dass sie das Consent Management, (also die Datenadministration unter Einhaltung aller erforderlichen Datenschutzbestimmungen) oder die gewünschten Use Cases selber aufbauen muss. Dieser integrierte Service der Inventx ist für alle Bestandeskunden, aber auch für beliebige Finanzinstitute zugänglich, die Finnova im Einsatz haben und sich in Richtung Open Finance entwickeln wollen. In dem Fall profitieren sie bei der Nutzung des API-Hubs der Inventx von Skaleneffekten und einer sichergestellten Governance für den standardisierten Datenaustausch.

Stefan Portmann, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Marktleistungen bei der Nidwaldner Kantonalbank, erklärt dazu: «Die NKB hat mit dieser Anbindung die Grundlage für ein modernes Kundenerlebnis geschaffen und einen wichtigen Schritt in Richtung Open Banking vollzogen. Dieses für unsere Kundinnen und Kunden zukunftsweisende Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit Inventx realisiert. Dank dieser Partnerschaft sind wir unter den ersten Kantonalbanken, die ihren Firmenkunden einen solchen Zugang anbieten können. Damit unterstreichen wir unser Bestreben, unser Digital-Banking-Angebot auszubauen und unseren Kundinnen und Kunden erstklassige moderne Lösungen bereitzustellen.»

Emanuele Diquattro, CEO der Inventx, ergänzt: «Wir sind stolz, dass unsere Investition in unseren API-Hub-Service von unserer Community und dem Markt positiv aufgenommen wird. Neben der NKB sind mehrere unserer Kunden derzeit im Onboarding, so dass die Skaleneffekte greifen und wir unserer Community mehr und mehr zukunftsweisende Digital-Banking-Services zugänglich machen können».

Die Nidwaldner Kantonalbank ist seit bald fünf Jahren Inventx-Kundin und bezieht neben dem Betrieb des Kernbankensystems Finnova und dessen Umsysteme auch Infrastruktur- und weitere Application-Management-Services. Zudem ist bei der NKB die digitale Sackgeld-App «Noldi» im Einsatz, die auf einer White-Label-Lösung der Inventx beruht. (Inventx/mc/ps)