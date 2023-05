Inventx mit neuer HR-Leiterin

Chur – Die Inventx AG, Digitalisierungs- und IT-Partnerin führender Schweizer Banken und Versicherungen, engagiert Micol Rezzonico Tuithof als neue Leiterin HR und Organisationsentwicklung. Inventx konnte allein im vergangenen Jahr rund 120 neue Mitarbeitende gewinnen und hat ihren vierten Standort in Bern eröffnet. Anvisiert werden weiteres personelles Wachstum wie auch verstärkte Talent- und Karriereentwicklung für die bestehenden Mitarbeitenden. Micol Rezzonico Tuithof bringt für diese anspruchsvollen Aufgaben das geeignete Rüstzeug mit.

Die Inventx wächst dynamisch und beschäftigt mittlerweile mehr als 400 Mitarbeitende an den vier Standorten Chur, St. Gallen, The Circle am Flughafen Zürich sowie Bern. Rekrutierung, Employer Branding, Mitarbeiterbindung und die weitere kontinuierliche Entwicklung des Talent-Pools sind für die Digitalisierungs- und IT-Spezialistin von höchster strategischer Bedeutung.

Für diese anspruchsvollen Aufgaben in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels konnte Micol Rezzonico Tuithof per 1. Juni 2023 als neue Leiterin HR und Organisationsentwicklung gewonnen werden. Sie war zuletzt als Leader HR bei Digitec Galaxus beschäftigt und kennt daher die Anforderungen von Unternehmen in stark wachsenden Branchen sehr genau. Ihr gelang es, agile Prinzipien und Arbeitsmethoden durchzusetzen, die HR-Effizienz zu steigern und die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit im Unternehmen zu stärken. Davor war sie während mehrerer Jahre Head Employer Branding bei der Migros-Gruppe, wo sie den gruppenweiten Arbeitswelt-Brand aufbaute und ihn über alle Kanäle der 62 unter dem Migros-Dach vereinten Schweizer Unternehmen ausrollte. Für die Job-Website der Migros-Gruppe war sie mit ihrem Team 2018 mit dem «Best of Swiss Web»-Award in Bronze ausgezeichnet worden. Frühere berufliche Stationen hatten die Absolventin des Emerson College in Boston mit einem Master of Arts in Management Communication bereits auch in die Bankenwelt geführt.

Pascal Keller, CEO der Inventx, bekräftigt: «Wir sind fest entschlossen, uns als Arbeitgeber noch attraktiver zu positionieren. Wir investieren in unsere bestehenden Kompetenzträger, etwa mit neuen Entwicklungsmöglichkeiten und interessanten Karrierepfaden. Zugleich wollen wir unser personelles Wachstum fortführen und uns noch umfassender als IT-Talent-Aggregator für Schweizer Banken und Versicherungen etablieren.»

Micol Rezzonico Tuithof freut sich auf ihre künftigen Aufgaben: «Bei Inventx spüre ich einen hervorragenden Team-Spirit. Das Unternehmenswachstum zu begleiten ist eine spannende neue Herausforderung für mich. Ich freue mich sehr, die Kultur der Nähe, der kurzen Entscheidungswege, des unternehmerischen Denkens und der Interaktion über alle Bereiche hinweg in den Human Resources mitzuprägen und weiterzuentwickeln.» (Inventx/mc/ps)