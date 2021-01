Inventx schafft die Stelle eines COO

Chur – Die Inventx AG, seit über 10-Jahren verlässliche IT-Partnerin und Enablerin der digitalen Transformation der Schweizer Finanz- und Versicherungsindustrie, verstärkt ihre Geschäftsleitung. Auf die neu geschaffene Stelle eines Chief Operating Officers wird der 41-jährige Pascal Specht-Keller berufen, der von Google zu Inventx stösst. Damit baut Inventx ihre Cloud-Kompetenz und ihr Open-Finance-Knowhow weiter aus und schafft optimale Strukturen für das anhaltend starke Wachstum.

Die neu geschaffene Stelle eines Chief Operating Officers (COO) der Inventx wird mit Pascal Specht-Keller besetzt, der zuletzt die DACH-Region der G Suite Cloud bei Google leitete. Der 41-jährige ETH-Absolvent in Informatik war Bereichsleiter beim Schweizer Technologieberatungsunternehmen AWK Group und absolvierte anschliessend ein Full Time MBA-Studium an der Kellogg School of Management der Northwestern University Chicago in den Fachrichtungen Technology Industry Management, Marketing sowie Management & Strategy. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz stiess er zu Google, wo er in den letzten acht Jahren verschiedene Führungspositionen rund um die Enterprise- und Cloudlösungen des Technologiekonzerns innehatte.

Nach einer zweimonatigen Einführung werden per 1.3.2021 sämtliche operativen Einheiten der Inventx vom Chief Operating Officer (COO) geführt. Damit verantwortet Pascal Specht-Keller die gesamte Leistungserbringung der Inventx, die die drei Bereiche Technology Services, Financial Services und Insurance Services umfasst. Zu seinen Hauptaufgaben gehören die Optimierung der Leistungserbringung und der Ausbau skalierbarer Prozesse und Organisationstrukturen, um den Wachstumskurs fortzuführen. Zudem wird er den Ausbau des auf die Schweizer Finanzindustrie zugeschnittenen Cloud-Portfolios der Inventx massgeblich vorantreiben.

Die Bereiche Geschäftsentwicklung, Strategische Projekte, Finanzen, HR, Marketing & Kommunikation sowie Verkauf bleiben weiterhin den beiden Co-Gründern und -Inhabern Hans Nagel und Gregor Stücheli direkt unterstellt.

Gregor Stücheli und Hans Nagel sind sehr erfreut: «Unser Unternehmen wächst seit zehn Jahren dynamisch und erfolgreich. Unser Team hat sich in den letzten fünf Jahren auf bald über 300 Mitarbeitende verdoppelt. Wir bauen unsere Strukturen mit strategischem Weitblick für weiteres nachhaltiges Wachstum auf. Wir sind stolz, dass wir diese verantwortungsvolle Rolle mit einer hochqualifizierten Führungskraft besetzen können.» (Inventx/mc)