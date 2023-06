IT-Dienstleister Also kauft im Cloud-Bereich weiter zu

Emmen – Der IT-Dienstleister Also übernimmt die norwegische Commaxx. Mit der Akquisition stärke man das Angebot im Solutions- und Cloud-Geschäft, teilte das Luzerner Unternehmen am Donnerstag mit. Finanzielle Angaben werden nicht gemacht.

Das 1992 gegründete IT-Service-Unternehmen Commaxx hat den Angaben zufolge seinen Hauptsitz in Oslo, ist aber auch in Dänemark und Schweden vertreten. Das Geschäftsmodell basiere zu einem Grossteil auf wiederkehrend Einnahmen durch die Verlängerung von Lizenzen und Cloud-Dienstleistungen.

Also betrachtet Commaxx als einen passenden Partner für die eigenen Expansionspläne. Man erweitere damit das Portfolio an Softwareanbietern und vergrössere die Kundenbasis – insbesondere in den Bereichen Systemintegratoren (SI) und Value Added Reseller (VAR). (awp/mc/ps)