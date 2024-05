IT-Logix knackt 10-Millionen-Umsatzgrenze

Bern – Das auf Business Intelligence (BI), Data Warehousing, Data Science und Big Data fokussierte IT-Beratungshaus IT-Logix konnte im vergangenen Jahr den Umsatz um 8 Prozent auf 10,3 Millionen Franken steigern.

Zum Erfolg beigetragen haben diverse neue Projekte unter anderem bei Cablex, Bell Food Group, Blaser Swisslube, Digitaldrink / Rivella, EAO oder der Universität St. Gallen. Zusätzlich konnte IT-Logix die Standardisierung der Produkte und Angebote weiter fortsetzen. So wurde etwa das 5-STEP-Vorgehen, ein eigenentwickeltes Projekt-Framework, bei dem Abläufe im Sinne der Qualitätsverbesserung weitestgehend standardisiert werden, im letzten Jahr in neuen Projekten erfolgreich am Markt eingeführt. Ausserdem ergänzten zusätzliche Angebote in den Bereichen Microsoft Power BI, Wartung und Support sowie der Etablierung einer Datenkultur («Data Culture») in Unternehmen das Angebotsportfolio.

IT-Logix konnte ausserdem seine Position im Standbein Spitalwesen weiter festigen und damit den Reifegrad des Produkts CDMH (Common Data Model Healthcare) deutlich erhöhen. Die Anzahl der Mitarbeitenden wuchs im Berichtszeitraum, in welchem IT-Logix auch einen neuen Standort in Basel eröffnete, von 44 auf 47. Im Jahr 2023 wurden ausserdem 16 Mitarbeitende als Associate-Partner aufgenommen, sodass mit den 7 bestehenden Senior-Partnern nun rund die Hälfte der Belegschaft am Unternehmen beteiligt ist.

«Wir sind zuversichtlich, dass mit dem Ausbau des Beteiligungsprogramms eine langfristige Kontinuität und Stärkung des Unternehmenserfolgs gesichert sind», sagt Co-CEO und CCO Samuel Rentsch. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Rentsch ein Wachstum im hohen einstelligen Bereich. Dazu beitragen soll die gezielte Adressierung von Controllern mit entsprechend zugeschnittenen Angeboten. «Wir haben in den letzten zwei Jahren viel in die Ausgestaltung unserer kundengerichteten Prozesse und Abläufe investiert. Wir wollen uns nicht auf den Lorbeeren unserer seit Jahren hohen Kundenzufriedenheit ausruhen, sondern sowohl bei wahrgenommener Qualität, aber auch auf der Kosten- und Effizienzseite neue Massstäbe setzen», sagt Rentsch. «Unser Ziel, für und zusammen mit unseren Kunden nachhaltig Mehrwerte aus Daten zu schaffen, bleibt unverändert. Der agile Weg dahin ist nun dank optimierter und vereinheitlichter Strukturen deutlich risikoärmer, transparenter, schneller und dadurch auch erheblich lustvoller für alle Involvierten.» (IT-Logix/mc/ps)

IT-Logix