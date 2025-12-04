Jacqueline Wild neue Vice President und General Manager von Kyndryl in der Alps-Region

Zürich/Wien – Kyndryl, ein führender Anbieter von unternehmenskritischen Technologiedienstleistungen, hat Jacqueline Wild zur Vice President und Geschäftsführerin der Kyndryl Alps-Region ernannt, die die Schweiz und Österreich umfasst. In dieser Rolle wird sie weiterhin eine leistungsorientierte Kultur fördern und Kunden dabei unterstützen, ihre unternehmenskritischen IT-Umgebungen zu konzipieren und zu modernisieren.

«Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Teams von Kyndryl unsere Expertise für unternehmenskritische Systeme und globale Best Practices – von Cybersecurity und Hybrid-Cloud bis hin zu Data- und AI-Initiativen – bei unseren Kunden in der Schweiz und in Österreich einzubringen», so Jacqueline Wild. «Ich bin fest entschlossen, den von uns geschaffenen Mehrwert weiter zu steigern, indem wir Innovation beschleunigen, messbare Ergebnisse liefern und eine leistungsstarke, inklusive und konsequent kundenorientierte Kultur fördern.»

Jacqueline Wild hat am 1. Dezember ihre neue Rolle bei Kyndryl übernommen. Zuvor war sie Head of Information Management und Chief Information Officer bei der MM Group, wo sie ein globales IT-Team aus mehreren hundert Expertinnen und Experten leitete. Sie bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Steuerung grossangelegter digitaler und IT-Transformationen mit, die ein breites Spektrum an Technologiebereichen abdecken, darunter SAP- und Microsoft-Plattformen, IT-Governance, Cloud-Migration und -Betrieb sowie Anwendungslandschaften.

Darüber hinaus verfügt sie über ausgewiesene Expertise in der Standardisierung von ERP- (Enterprise Resource Planning) und MES-Landschaften (Manufacturing Execution Systems), im Aufbau robuster Informationssicherheits- und Enterprise-Architecture-Strukturen sowie in der Implementierung skalierbarer Infrastrukturen mit strategischen Partnern. Zuvor hatte sie Führungspositionen bei Mondi und Capgemini inne, mit Schwerpunkten auf Digitalisierung, Advanced Analytics, Cloud-Plattformen und Business Development.

«Wir freuen uns sehr, Jacqueline Wild in unserem Team zu begrüssen. Sie ist eine ausgewiesene Transformations- und Führungspersönlichkeit mit starkem Kundenfokus und exzellenter Umsetzungskompetenz», erläutert Petra Goude, Präsidentin für Strategic Markets bei Kyndryl. «Ihre Erfahrung in der Leitung komplexer IT-Programme auf Unternehmensebene und darin, Innovation in skalierbare Ergebnisse zu überführen, wird unseren Kunden in der Alps-Region helfen, Modernisierung, Sicherheit und KI wirkungsvoll zu nutzen.»

Jacqueline Wild folgt auf Maria Kirschner, die nach Jahrzehnten in der IT-Branche und langjähriger Tätigkeit bei Kyndryl in den Ruhestand gegangen ist. (Kyndryl/mc)